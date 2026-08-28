Новий король Норвегії Гокон і Метте-Маріт познайомилися на музичному фестивалі Quart у Крістіансанді у 1999 році. Вони одружилися 25 серпня 2001 року в Кафедральному соборі Осло. На той момент Метте-Маріт була матір'ю маленького сина від попередніх стосунків, а її минуле стало однією з головних тем норвезької преси.

Від простолюдинки до королеви: яким був шлях Метте-Маріт

Історія Метте-Маріт особливо цікава тим, що вона не народилася у королівській родині й до знайомства з Гоконом жила цілком звичайним життям. Хоч воно і не було простим.

Метте-Маріт народилася у Крістіансанді 19 серпня 1973 року. Вона була молодшою з чотирьох дітей. Її батько Свен Олаф Б'ярте Хойбі працював журналістом і рекламним агентом, а мати Маріт Т'єссем була банківською службовицею. Коли дівчинці було 11 років, батьки розлучилися, після чого вона переважно жила з матір'ю. Відомо, що батько дівчинки був кілька разів засуджений через насильницькі дії. Ба більше! Пізніше Свен співпрацював з жовтою пресою та продавав приватні подробиці життя своєї доньки.

Весілля Метте-Марті та Гокона: дивіться фото

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У підлітковому віці Метте-Маріт займалася волейболом, танцями, співала в хорі та була скауткою. Вона також провела рік в Австралії як студентка за обміном – навчалася у Wangaratta High School. Середню освіту завершила у 1994 році в соборній школі Крістіансанда.

До королівського життя вона працювала офіціанткою. Після школи Метте-Маріт проходила підготовчі курси та працювала в ресторані Café Engebret в Осло. Пізніше вона навчалася в Університеті Агдера, Університеті Осло та Школі східних і африканських досліджень Лондонського університету. У 2012 році здобула ступінь магістра менеджменту в Норвезькій бізнес-школі BI.

Ще у підлітковому віці вона проявляла свій бунтарський характер, пізніше стала вживати заборонені речовини й в цілому вела доволі вільний спосіб життя. До шлюбу з Гоконом Метте-Маріт уже була матір'ю-одиначкою – у 1997 році вона народила сина Маріуса від попередніх стосунків. Після її шлюбу з Гоконом він став частиною королівської родини, хоча не отримав королівського титулу. Пізніше у Метте-Маріт і Гокона народилися двоє спільних дітей – принцеса Інгрід Александра та принц Сверре Магнус.

Старший син Метте-Маріт: дивіться фото

Шлюб із простолюдинкою, який сколихнув Норвегію

Її роман із майбутнім королем спочатку викликав справжній суспільний скандал. Коли 2000 року оголосили про заручини Гокона і Метте-Маріт, частина норвежців негативно сприйняла майбутню дружину спадкоємця престолу. Зокрема, обговорювали її попередні стосунки із чоловіком, який мав проблеми із законом, її бурхливу молодість та середовище, у якому вона проводила час.

Метте-Маріт не стала заперечувати складні сторінки свого минулого та навіть підтвердила вживання заборонених речовин. Перед весіллям вона публічно сказала, що в молодості вела "досить бурхливе життя", визнала свої помилки та шкодувала про зроблений тоді вибір.

Метте-Марті з Гоконом: дивіться фото

Проте її підтримав сам король Гаральд V. У день весілля він назвав невістку "незвичайною дівчиною", яка "обрала незвичайне життя". Для Гаральда ця історія була особливо зрозумілою: свого часу він сам дев'ять років домагався дозволу батька на шлюб із Сонею Харальдсен, яка також не походила з королівської родини.

Після шлюбу Метте-Маріт зосередилася на суспільній роботі. Вона багато років займалася питаннями ВІЛ/СНІДу та міжнародного розвитку, а згодом стала спеціальною представницею Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу – UNAIDS. Також вона разом із Гоконом заснувала фонд, який підтримує проєкти для молодих людей із груп ризику.

Серед її нинішніх сфер роботи – література, психічне здоров'я, молодь, соціальна інтеграція та рукоділля. Офіційна біографія королівської родини також зазначає, що Метте-Маріт любить читати, цікавиться мистецтвом, дизайном, кіно та театром, а останніми роками захопилася ткацтвом і в'язанням.



Нова королева Норвегії Метте-Марті з чоловіком Гоконом / Getty Images

Як королівська родина опинилася в центрі нових скандалів

Останні роки для Метте-Маріт виявилися значно складнішими, ніж період її поступової адаптації до королівського життя.

У 2026 році її ім'я з'явилося серед документів у справі Джеффрі Епштейна. Після публікації мільйонів матеріалів Міністерством юстиції США стало відомо, що Метте-Маріт підтримувала контакт із фінансистом у 2011 – 2014 роках. Документи також показали, що у 2013 році вона чотири дні перебувала в його будинку в Палм-Біч.

У березні 2026 року Метте-Маріт уперше детально публічно розповіла про ці контакти. Вона заявила, що була "маніпульована і обманута", шкодує про знайомство з Епштейном і визнає, що мала ретельніше перевірити його минуле. При цьому важливий факт: Метте-Маріт не звинувачували у жодному кримінальному правопорушенні, пов'язаному з Епштейном.

Ще один великий удар для родини – кримінальна справа її старшого сина. Маріус Борг Хойбі, якому зараз 29 років, у червні 2026 року був визнаний винним у двох епізодах зґвалтування, домашньому насильстві та інших правопорушеннях. Суд призначив йому чотири роки ув'язнення. За двома іншими обвинуваченнями у зґвалтуванні його виправдали; він заперечував найсерйозніші звинувачення та має право на апеляцію.

Проблемі зі здоров'ям Метте-Маріт

Сама Метте-Маріт останні роки також боролася із серйозними проблемами зі здоров'ям. У 2018 році їй діагностували рідкісну форму легеневого фіброзу, через яку її працездатність могла змінюватися залежно від перебігу хвороби. У 2026 році стан погіршився настільки, що їй знадобилася трансплантація легенів. У липні королівський двір повідомив, що вона виписалася з лікарні після операції.

Тепер, після смерті Гаральда V, Метте-Маріт вступає в новий етап свого життя вже не як дружина спадкоємця престолу, а як дружина короля Норвегії.

Як відомо, останні дні свого життя король Норвегії Гаральд V перебував у лікарні. Він мав серйозне захворювання й останнім часом його стан погіршився.