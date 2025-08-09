Українського актора Костянтина Темляка звинуватили в домашньому насильстві. Його колишня дівчина, яка зробила цю заяву, згодом повідомила нові деталі. Зокрема, показала його відверте листування з 15-річною дівчиною.

Анастасія Соловйова опублікувала новий допис на своїй інстаграм-сторінці, пише Show 24. Та оприлюднила скриншот листувань 30-річного актора з 15-річною дівчиною, що датуються кінцем 2023 року. На той час він, ймовірно, вже перебував у стосунках з нинішньою дружиною.

До теми "Тиран, аб'юзер, маніпулятор, нарцис": актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві

Згідно з цими скриншотами, Костянтин Темляк надсилав неповнолітній дівчині свої інтимні фото та писав про непристойні фантазії.

Згодом сама дівчина публічно прокоментувала ситуацію. Це співачка Manita, зараз їй 17 років. Коли вона познайомилась з Костянтином, їй було 15. Дівчина час від часу приїжджала до Києва й ходила в театр на Подолі, бо мріяла стати акторкою і надихалась українськими артистами.

Звичайно, як підліток, я була зацікавлена в спілкуванні. Але, на жаль, відбулася ситуація, що Костянтин виявив дуже багато уваги до мене. І таким чином відбулася ситуація, де Костянтин розповідав, як би він хотів би мене в**бати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але чесно – це складно,

– сказала Manita.

Чи відреагував Костянтин Темляк?

Дівчина показала нове повідомлення від актора, в якому він попросив у неї вибачення й написав, що цінує свою сім'ю й не хотів би, щоб на нього хтось ображався. Це сталося лише тоді, коли скандал навколо нього почав набирати обертів.

"Людина вибачилась, як тільки дізналась з медіапростору. Наразі я не тримаю зла, але просто страшно, що люди продовжують думати, що це ангел", – додала Manita.

Нагадаємо, колишня дівчина Костянтина Темляка Анастасія Соловйова назвала актора "тираном, аб'юзером, маніпулятором і нарцисом". Вона заявила, що в нього була залежність від алкоголю та наркотиків. За словами Анастасії, Темляк неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах та контролював.