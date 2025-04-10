Учасників "Левів на джипі" розкритикували через висловлювання про секс без бажання партнерки
- Костянтина Трембовецького та Миколу Зирянова з "Левів на джипі" розкритикували за підтримку наполягання на сексі без бажання партнерки у шоу "Срач".
- Після негативної реакції глядачів, фрагмент з обговоренням видалили, а коміки просили вибачення за свої висловлювання, пояснивши, що шоу має розважальний характер.
Учасників проєкту "Леви на джипі" Костянтина Трембовецького та Миколу Зирянова розкритикували у мережі після їхніх висловлювань у шоу "Срач". Коміки нібито жартома підтримали наполягання на сексі, якщо партнерка проти.
Новий випуск шоу "Срач" вийшов у вівторок, 8 квітня. У ньому взяли участь постійні учасники "Левів на джипі" – Валентин Міхієнко, Микола Зирянов, Костянтин Трембовецький та Роман Щербан, і запрошенні гості – учасники гурту "Курган і Agregat" Аміл та Раміл Насірови, інформує Show 24.
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Трембовецький та Зирянов підтримали наполягання на сексі без бажання партнерки
У шоу "Срач" коміки та їхні гості обговорюють теми, які пропонують глядачі. Учасники приймають позицію "за" чи "проти" та відстоюють її. Потім люди у залі оплесками вирішують чиї аргументи були переконливішими.
Одна з тем нового випуску звучала так: "Наполягати на сексі, коли друга половинка не має бажання". Трембовецький та Зирянов підтримали позицію "за", а Міхієнко, Щербан та Насірови – "проти".
У мене є чітка позиція. Так. Для цього ми й входили з тобою в стосунки. Це як підпис: типу ми в стосунках – тепер секс, коли кожен із нас хоче,
– сказав Костянтин Трембовецький.
А от Микола Зирянов заявив: "Навіть якщо не хочеш, потерпи трошки". Коли ж коміка запитали, що він зробить, якщо партнерка змушуватиме його до сексу, він відповів так: "Я змушу себе заради тебе. Я змушу себе".
Ми просто в цій розмові дуже емпатично приймаємо небажання дівчини. Ми такі типу: ну, вона ж не хоче, ми маємо поважати бажання. Але й вона має поважати бажання партнера. Партнер теж не ходить завжди такий. Ну от, нахлинуло щось. Вона ж теж має в стосунках, як на марафоні, працювати,
– висловився Трембовецький.
Людей обурили висловлювання коміків
У коментарях під новим випуском шоу "Срач" чимало людей обурилися словами коміків.
- "Люди, якщо ви не хочете і вас змушують, – це зґвалтування! Хлопці, дівчата, бережіть себе!"
- ""Леви" – мій улюблений канал, завжди чекаю випуски, лайкаю і коментую, проте сьогодні спочатку дно пробив Трембовецький, а на останньому питанні – всі разом. Прикро і соромно. Я дівчина, і не думала, що такі погляди ще існують в сучасному світі, тим більше в учасників улюбленого каналу".
- "Чудові гості, особистий стиль і дисклеймер на початку – все є і це супер! Але є все ж теми, про які жартувати не варто або бути дуже обережними. Любі дівчата і хлопці, якщо ви не хочете на будь-якому етапі, то ви можете сказати "ні", і будь-який процес має зупинитися. Бережіть себе".
- "Остання тема – це просто жесть. Хочеться вірити, що це прикол, бо розчарувалась конкретно".
- "Я надіюсь, що Костя колись усвідомить, що він тут відстоював підписку на зґвалтування, називаючи це "стосунками".
Коментарі під новим випуском шоу "Срач":
Реакція Трембовецького, Зирянова та Лузана
Згодом Микола Зирянов спробував пояснити, що шоу має розважальний характер, та що вони не мають на меті когось образити. За його словами, у "Срачі" "інколи бувають контроверсійні теми, які можуть когось зачепити". Комік зауважив, що жарти стосувалися їхнього особистого досвіду в довготривалих стосунках.
І навіть якщо уявити, що ми так себе ведемо… А це неправда, бо ми всі в довгих відносинах. І, звісно, ми проти будь-якого виду насильства. Це абсолютно не про нас, бо ми нормальні чоловіки,
– додав Зирянов.
Микола попросив вибачення у людей, яких висловлювання коміків образили. Водночас Костянтин Трембовецький заявив, що вони говорили про "секс без бажання, а не без активної згоди".
За словами Зирянова, у випуску "були деякі формулювання, які деякі люди сприйняли трошки по-своєму". Він усвідомлює, що в цьому є їхня провина, "бо не досить, можливо, чітко подали саме те, що хотіли подати",
"Але ми теж не маємо думати з точки зору людей, які образились. Бо якщо ми будемо так думати, ми перетворимось на чат GPT", – додав Костянтин Трембовецький.
На скандал відреагував й співзасновник каналу "Леви на джипі" та військовослужбовець Андрій Лузан. Він подивився фрагмент з нового випуску шоу "Срач" і сказав, що обговорить ситуацію з хлопцями, та вважає, що після цього "буде якийсь результат". Комік додав, що не розділює думку, яка була озвучена в шоу.
Фрагмент з обговоренням цієї теми видалили з випуску
Фрагмент, де коміки обговорювали тему наполягання на сексі без бажання партнерки, вже видалили з випуску. У коментарях під відео вони попросили вибачення в людей, в яких вона викликала негативні емоції.
"Тема помилкова, обговорювати це було неправильно. Після такої кількості тем за всі роки, колись це могло статись, працюємо далі й враховуємо негативний досвід", – йдеться у дописі.
Також "Леви на джипі" нагадали про дисклеймер.