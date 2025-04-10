Учасників "Левів на джипі" розкритикували через висловлювання про секс без бажання партнерки

Учасників проєкту "Леви на джипі" Костянтина Трембовецького та Миколу Зирянова розкритикували у мережі після їхніх висловлювань у шоу "Срач". Коміки нібито жартома підтримали наполягання на сексі, якщо партнерка проти.

Новий випуск шоу "Срач" вийшов у вівторок, 8 квітня. У ньому взяли участь постійні учасники "Левів на джипі" – Валентин Міхієнко, Микола Зирянов, Костянтин Трембовецький та Роман Щербан, і запрошенні гості – учасники гурту "Курган і Agregat" Аміл та Раміл Насірови, інформує Show 24.

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Трембовецький та Зирянов підтримали наполягання на сексі без бажання партнерки

У шоу "Срач" коміки та їхні гості обговорюють теми, які пропонують глядачі. Учасники приймають позицію "за" чи "проти" та відстоюють її. Потім люди у залі оплесками вирішують чиї аргументи були переконливішими.

Одна з тем нового випуску звучала так: "Наполягати на сексі, коли друга половинка не має бажання". Трембовецький та Зирянов підтримали позицію "за", а Міхієнко, Щербан та Насірови – "проти".

У мене є чітка позиція. Так. Для цього ми й входили з тобою в стосунки. Це як підпис: типу ми в стосунках – тепер секс, коли кожен із нас хоче,

– сказав Костянтин Трембовецький.

А от Микола Зирянов заявив: "Навіть якщо не хочеш, потерпи трошки". Коли ж коміка запитали, що він зробить, якщо партнерка змушуватиме його до сексу, він відповів так: "Я змушу себе заради тебе. Я змушу себе".

Ми просто в цій розмові дуже емпатично приймаємо небажання дівчини. Ми такі типу: ну, вона ж не хоче, ми маємо поважати бажання. Але й вона має поважати бажання партнера. Партнер теж не ходить завжди такий. Ну от, нахлинуло щось. Вона ж теж має в стосунках, як на марафоні, працювати,

– висловився Трембовецький.

Людей обурили висловлювання коміків

У коментарях під новим випуском шоу "Срач" чимало людей обурилися словами коміків.

"Люди, якщо ви не хочете і вас змушують, – це зґвалтування! Хлопці, дівчата, бережіть себе!"

""Леви" – мій улюблений канал, завжди чекаю випуски, лайкаю і коментую, проте сьогодні спочатку дно пробив Трембовецький, а на останньому питанні – всі разом. Прикро і соромно. Я дівчина, і не думала, що такі погляди ще існують в сучасному світі, тим більше в учасників улюбленого каналу".

"Чудові гості, особистий стиль і дисклеймер на початку – все є і це супер! Але є все ж теми, про які жартувати не варто або бути дуже обережними. Любі дівчата і хлопці, якщо ви не хочете на будь-якому етапі, то ви можете сказати "ні", і будь-який процес має зупинитися. Бережіть себе".

"Остання тема – це просто жесть. Хочеться вірити, що це прикол, бо розчарувалась конкретно".

"Я надіюсь, що Костя колись усвідомить, що він тут відстоював підписку на зґвалтування, називаючи це "стосунками".

Коментарі під новим випуском шоу "Срач":

Реакція Трембовецького, Зирянова та Лузана

Згодом Микола Зирянов спробував пояснити, що шоу має розважальний характер, та що вони не мають на меті когось образити. За його словами, у "Срачі" "інколи бувають контроверсійні теми, які можуть когось зачепити". Комік зауважив, що жарти стосувалися їхнього особистого досвіду в довготривалих стосунках.

І навіть якщо уявити, що ми так себе ведемо… А це неправда, бо ми всі в довгих відносинах. І, звісно, ми проти будь-якого виду насильства. Це абсолютно не про нас, бо ми нормальні чоловіки,

– додав Зирянов.

Микола попросив вибачення у людей, яких висловлювання коміків образили. Водночас Костянтин Трембовецький заявив, що вони говорили про "секс без бажання, а не без активної згоди".

За словами Зирянова, у випуску "були деякі формулювання, які деякі люди сприйняли трошки по-своєму". Він усвідомлює, що в цьому є їхня провина, "бо не досить, можливо, чітко подали саме те, що хотіли подати",

"Але ми теж не маємо думати з точки зору людей, які образились. Бо якщо ми будемо так думати, ми перетворимось на чат GPT", – додав Костянтин Трембовецький.

На скандал відреагував й співзасновник каналу "Леви на джипі" та військовослужбовець Андрій Лузан. Він подивився фрагмент з нового випуску шоу "Срач" і сказав, що обговорить ситуацію з хлопцями, та вважає, що після цього "буде якийсь результат". Комік додав, що не розділює думку, яка була озвучена в шоу.

Фрагмент з обговоренням цієї теми видалили з випуску

Фрагмент, де коміки обговорювали тему наполягання на сексі без бажання партнерки, вже видалили з випуску. У коментарях під відео вони попросили вибачення в людей, в яких вона викликала негативні емоції.

"Тема помилкова, обговорювати це було неправильно. Після такої кількості тем за всі роки, колись це могло статись, працюємо далі й враховуємо негативний досвід", – йдеться у дописі.

Також "Леви на джипі" нагадали про дисклеймер.

Дисклеймер у шоу "Срач" / Скриншот з відео