Костянтин Войтенко показав рідкісні фото з дружиною: яка деталь здивувала мережу

Український актор Костянтин Войтенко порадував прихильників новими сімейними кадрами. Разом зі своєю дружиною Наталією Камінською він влаштував чуттєву фотосесію на вечірніх вулицях столиці.

Зірка серіалу "Коли ми вдома" та його кохана позували на тлі київського заходу сонця. На знімках подружжя ніжно обіймається, тримається за руки та зливається в поцілунках, гуляючи майже порожніми міськими вулицями. Неймовірні кадри пара опублікувала в своєму інстаграмі.

Для прогулянки пара обрала стильні та гармонійні образи: Костянтин одягнув чорну майку з джинсами, а дизайнерка постала у схожому повсякденному вбранні – чорному топі та світлому денімі.

Свою публікацію в соціальній мережі актор супроводив лаконічним підписом:

Літо, яке хочеться запам’ятати.

Костянтин Войтенко та Наталія Камінська / фото з інстаграму

Шанувальники одразу засипали подружжя компліментами в коментарях. Багато користувачів звернули увагу не лише на романтичну атмосферу між закоханими, але й на їхню неабияку зовнішню схожість.

Коментарі / скриншот з інстаграму

До слова, Костянтин Войтенко та Наталія Камінська офіційно уклали шлюб два роки тому. До цього знаменитість перебував у семирічному шлюбі з танцівницею Валентиною Марініною. У колишніх партнерів підростає спільна донька Емілія.

Натомість зірка "Жіночого лікаря" зараз переживає нелегкі часи і зі сльозами на очах поділилася тим, що насправді коїться у неї на душі.