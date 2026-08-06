Зірка серіалу "Коли ми вдома" та його кохана позували на тлі київського заходу сонця. На знімках подружжя ніжно обіймається, тримається за руки та зливається в поцілунках, гуляючи майже порожніми міськими вулицями. Неймовірні кадри пара опублікувала в своєму інстаграмі.

Для прогулянки пара обрала стильні та гармонійні образи: Костянтин одягнув чорну майку з джинсами, а дизайнерка постала у схожому повсякденному вбранні – чорному топі та світлому денімі.

Свою публікацію в соціальній мережі актор супроводив лаконічним підписом:

Літо, яке хочеться запам’ятати.

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Костянтин Войтенко та Наталія Камінська / фото з інстаграму

Шанувальники одразу засипали подружжя компліментами в коментарях. Багато користувачів звернули увагу не лише на романтичну атмосферу між закоханими, але й на їхню неабияку зовнішню схожість.

Коментарі / скриншот з інстаграму

До слова, Костянтин Войтенко та Наталія Камінська офіційно уклали шлюб два роки тому. До цього знаменитість перебував у семирічному шлюбі з танцівницею Валентиною Марініною. У колишніх партнерів підростає спільна донька Емілія.

Натомість зірка "Жіночого лікаря" зараз переживає нелегкі часи і зі сльозами на очах поділилася тим, що насправді коїться у неї на душі.