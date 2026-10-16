У ніжно-рожевій сукні та через Дію: українська топмодель Крісті Пономар вийшла заміж

Українська топмодель Крісті Пономар, яка підкорила покази Prada, Givenchy, Saint Laurent та інших світових брендів, офіційно вийшла заміж.

Радісною новиною манекенниця поділилася на своїй сторінці в інстаграмі, показавши затишні домашні кадри та скриншот із державного сервісу.

Річ у тім, що замість стандартної церемонії закохані оформили свій шлюб онлайн через Дію. Після цього в телефоні зірки з'явилося лаконічне сповіщення від застосунку про реєстрацію нової сім'ї.

Вітаємо та радіємо! Протягом трьох робочих днів свідоцтво про шлюб буде надіслано за вказаною адресою,

– зазначено в повідомленні державного сервісу.

Для особливого моменту Крісті обрала мінімалістичний аутфіт. Модель одягнула ніжно-рожеву сукню в білизняному стилі і білі гетри, доповнивши цей look природним макіяжем.

Особу свого обранця Пономар не розкриває та поки не показує його обличчя публіці. Відомо лише, що пара познайомилася дуже давно завдяки спільній подрузі. Разом із новоспеченим подружжям живе дитина чоловіка, з якою Христина швидко порозумілася.

А тим часом до власного весілля вже готується співачка SKYLERR, якій нещодавно романтично освідчився її коханий-адвокат.