Манекенщица поделилась радостной новостью на своей странице в инстаграме, опубликовав уютные домашние снимки и скриншот с государственного сервиса.

Дело в том, что вместо стандартной церемонии влюбленные оформили свой брак онлайн через приложение Дия. После этого в телефоне звезды появилось лаконичное уведомление от приложения о регистрации новой семьи.

Поздравляем и радуемся! В течение трех рабочих дней свидетельство о браке будет отправлено по указанному адресу,

– говорится в сообщении государственного сервиса.

Для этого особенного момента Кристи выбрала минималистичный наряд. Модель надела нежно-розовое платье в бельевом стиле и белые гетры, дополнив этот образ естественным макияжем.

Личность своего избранника Пономар не раскрывает и пока не показывает его лицо публике. Известно лишь, что пара познакомилась очень давно благодаря общей подруге. Вместе с новоиспеченными супругами живет ребенок мужа, с которым Кристина быстро нашла общий язык.

А тем временем к собственной свадьбе уже готовится певица SKYLERR, которой недавно романтично сделал предложение ее возлюбленный-адвокат.