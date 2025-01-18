Як змінилась за роки кар'єри Крістіна Агілера, яку називають однією з найвеличніших виконавців

Наприкінці грудня 2024 року американській співачці, моделі та активістці Крістіні Агілері виповнилось 44 роки. Упродовж своєї кар'єри артистка змінювалась, чим неодноразово вражала публіку.

Знаменитість народилась у Нью-Йорку. У мегаполісі майбутня зірка зіштовхувалась з випробуваннями й здобувала і перемоги, і програші. Крістіна брала участь у різних конкурсах талантів, й навіть прийшла на телешоу "New Mickey Mouse Club", де їй вдалось побачити таких зірок як Брітні Спірс, Джастін Тімберлейк і Джессіка Сімпсон. Як складалась кар'єра Агілери, що відомо про її особисте життя, та як вдалось змінитись за роки, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Шлях до слави

У 1998 році Агілера записала трек Reflection до популярного мультфільму "Мулан" й за це отримала "Золотий глобус" і підписала контракт з компанією звукозапису.

Christina Aguilera – Reflection (From "Mulan" 1998): дивіться відео онлайн

За рік юна співачка представила дебютний альбом Christina Aguilera, який розійшовся по світу накладом у 17 мільйонів копій. У 2000 році артистка отримала "Ґреммі" у категорії "Найкращий виконавець". Згодом зірка записала спільний трек із Pink, Mya й Lil' Kim до фільму "Мулен Руж", який став номером один по всьому світі.

Christina Aguilera, Lil Kim, Mya, Pink – Lady Marmalade: дивіться відео онлайн

Кожен рік ставав все успішнішим для Крістіни Агілери. Її пісні дуже швидко ставали популярними. У 2010 році вийшов альбом "Bi-On-iC", також мав відбутись тур на його підтримку, але концерти скасували через погані продажі альбому та квитків. Однак офіційною причиною таких дій назвали зайнятість артистки у кіно. До слова, того ж року Агілера дебютувала в ігровому кіно у фільмі "Бурлеск", а у 2018 – знялась у кінокартині "Зої". З 2011 по 2016 роки була суддею та тренеркою на проєкті The Voice.

Упродовж всього часу співачка експериментувала з зовнішністю. Її волосся було різних кольорів і таких же стилів. Цікаво, що свого часу Агілера зробила пірсинги в 11 місцях, однак з часом їх зняла й залишила тільки один. Крістіна також має декілька татуювань, одне з яких присвятила першому чоловіку – Джордану Бретману.

Крістіна Агілера у 2000 році на церемонії American Music Awards / Фото Getty images

Крістіна Агілера у 2006 році на церемонії MTV Video Music Awards / Фото Getty images

Крістіна Агілера у 2012 році на вечірньому шоу / Фото Getty images

Крім того, світова знаменитість завжди вражала надмірною відвертістю у відеороботах. Деякі кліпи навіть забороняли транслювати у денний час.

Осінню цього року шанувальники забили на сполох через те, що співачка надто сильно схудла. Дехто з користувачів навіть припустив, що артистка може вживати Оземпік – препарат для зниження ваги.

Сама Крістіна неодноразово розповідала про те, що упродовж всієї кар'єри її критикували за зовнішність. Продюсери хотіли бачити худеньку дівчинку, тому були дуже незадоволені, коли співачка набирала вагу.

Коли ти підліток, у тебе зовсім інше тіло, ніж коли тобі 20. Я почала повніти, і тоді це було неприйнятно, тому що це було схоже на: "О, вона стає товстішою". Потім люди з індустрії сказали мені: "їм сподобалося твоє тіло і те, якою ти була худою дівчинкою-підлітком",

– розповідала співачка в інтерв'ю Glamour.

Особисте життя

У 2005 році Агілера одружилася з продюсером Джорданом Бретманом. У 2008 році в подружжя народився син Макс Лайрон, проте через два роки вони розлучилися.

Невдовзі, у 2010 році, співачка почала стосунки з асистентом продюсера Метью Ратлером. Пара заручилася у 2014 році, і того ж року Крістіна народила доньку Саммер Рейн.

Метью — особлива людина. Ми потоваришували на зйомках. Він з тих людей, з якими можна годинами розмовляти телефоном, не помічаючи, що настав ранок. Так, я закохана. Мені весело, я з ним зустрічаюся, і це те, чого у мене вже не було дуже давно,

– розповідала артистка в інтерв'ю про свого обранця.

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