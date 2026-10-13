"Підскочила до стелі": Мішина та дружина Павліка розповіли про приліт поблизу їхніх домівок

Ксенія Мішина та дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіли про пережиту російську атаку на Київ увечері 12 жовтня. Удару зазнав житловий комплекс, де мешкає акторка, а родина співака в цей момент перебувала вдома в сусідньому ЖК.

В інстаграм-сторіз Мішина опублікувала кадри палаючих автомобілів та будинку з вибитими вікнами. Акторка зізналася, що потужний вибух неабияк її налякав.

Мій ЖК… Підскочила до стелі…

– написала вона.

Ксенія Мішина показала приліт / фото з інстаграму

Ксенія також поділилася переживаннями через побачене у власному дворі. Вона зазначила, що кадри, які колись здавалися неможливими, тепер стали частиною життя українців.

Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І це трагедія, яку ми вимушені приймати. Я так люблю тебе, Київ. Молюся, щоб нам все ж таки вдалось тебе зберегти,

– написала Мішина.

Ксенія Мішина показала приліт / фото з інстаграму

Про той самий удар розповіла й Катерина Репяхова. Вона подякувала підписникам за хвилювання та пояснила, що пошкоджений житловий комплекс розташований зовсім поруч із її домом.

За словами блогерки, у момент вибуху родина була вдома. Катерина одразу відчула, що удар стався неподалік.

В момент вибуху ми були вдома. Він був настільки сильним і відчутним, що я одразу зрозуміла: це не просто збиття… Мама теж одразу написала в ту секунду,

– поділилася Репяхова.

Блогерка також опублікувала листування з мамою. У повідомленнях вона заспокоїла її, що з родиною все добре.

Катерина Репяхова про приліт / фото з інстаграму

Нагадаємо, за повідомленням Національної поліції ввечері 12 жовтня, російський безпілотник влучив у двір житлового комплексу в Дарницькому районі Києва. Загорілися квартири на четвертому та п'ятому поверхах, а також припарковані автомобілі. Поліція повідомила про двох загиблих і дев'ятьох поранених.

До речі, одна фраза на тлі російського удару обернулася скандалом для Олени Філонової. Її звернення до журналістів із пропозицією надати відзняті матеріали викликало обурення частини підписників.