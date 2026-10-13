Відео ведуча опублікувала в інстаграмі. Вона перебувала неподалік пошкодженого будинку в ЖК Seven на Осокорках. На тлі пожежі та звуків сирен Філонова розповіла, що на місці працюють рятувальники, а інформації про можливих загиблих у неї немає.

Після цього телеведуча запропонувала журналістам звертатися до неї по кадри з місця події.

Пресо, кому потрібні матеріали, будь ласка, звертайтеся,

– сказала Філонова.

Саме ці слова частина користувачів сприйняла як недоречні. У коментарях ведучій дорікнули за її поведінку на тлі людського горя.

Не знімайте, будь ласка, місце прильоту.

Філонова: Преса звертайтесь,

– написав один із коментаторів.

Інша користувачка, яка назвала себе мешканкою пошкодженого будинку, обурилася самим зніманням. Водночас були й ті, хто підтримав поширення таких кадрів, наголосивши, що про наслідки російських атак потрібно розповідати.

Коментарі / скриншот з інстаграму

У коментарях Філонова також пояснила, що могла проходити повз будинок у момент удару. За її словами, цього не сталося, бо вона затрималася в торговельному центрі.

Я мала повертатися в цей час додому, щоб завантажити вам свій YouTube-влог. Але затрималася в ТЦ. Я мала йти цією дорогою назад додому,

– написала телеведуча.

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня російський безпілотник влучив у двір житлового комплексу в Дарницькому районі Києва. Загорілися квартири та припарковані поруч автомобілі. За повідомленням Національної поліції, внаслідок атаки є загиблі й поранені.

Нещодавно Даша Кубік також розповіла про вибух біля свого ЖК у Києві та зізналася, що її психіка до такого вже звикає.

