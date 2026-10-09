Про ранок 8 жовтня Даша розповіла в інстаграмі. Вона опублікувала фото з наслідками атаки та поділилася думками про те, як обстріли стали частиною повсякденного життя.

За словами блогерки, почувши вибух, вона лише подумала, що влучання було зовсім поруч. Після цього зібралася й поїхала на роботу.

Це вчорашній ранок отак почався – прям біля ЖК мого приліт. Жахливо, що це наша буденність, до якої психіка вже звикає. Я від вибуху чомусь не здригнулась навіть, просто подумала, що це прям ну дуже близько. Зібралась і поїхала працювати, просто сюр. Мені так шкода людей. І дуже сильно сумно, дуже,

– написала Кубік.

Даша Кубік показала приліт її дому / фото з інстаграму

Відсутність різкої реакції на вибух Даша пов'язала зі звиканням до постійної небезпеки. Водночас вона наголосила, як боляче їй усвідомлювати, що українцям доводиться жити в таких умовах.

До речі, Полякова зізналася, чому не може вивезти 15-річну доньку з Києва.