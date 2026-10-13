Видео ведущая опубликовала в инстаграме. Она находилась неподалеку от поврежденного дома в ЖК "Seven" на Осокорках. На фоне пожара и звуков сирен Филонова рассказала, что на месте работают спасатели, а информации о возможных погибших у нее нет.

После этого телеведущая предложила журналистам обращаться к ней за кадрами с места происшествия.

Журналисты, кому нужны материалы, пожалуйста, обращайтесь,

– сказала Филонова.

Именно эти слова часть пользователей восприняла как неуместные. В комментариях ведущую упрекнули за ее поведение на фоне человеческого горя.

Пожалуйста, не снимайте место прилета.

Филонова: Пресса, обращайтесь,

– написал один из комментаторов.

Другая пользовательница, назвавшая себя жительницей поврежденного дома, возмутилась самой съемкой. В то же время были и те, кто поддержал распространение таких кадров, подчеркнув, что о последствиях российских атак нужно рассказывать.

Комментарии / скриншот из инстаграма

В комментариях Филонова также пояснила, что могла проходить мимо дома в момент удара. По ее словам, этого не произошло, потому что она задержалась в торговом центре.

Я должна была в это время возвращаться домой, чтобы загрузить вам свой YouTube-влог. Но задержалась в ТЦ. Я должна была идти по этой дороге обратно домой,

– написала телеведущая.

Напомним, вечером 12 октября российский беспилотник попал во двор жилого комплекса в Дарницком районе Киева. Загорелись квартиры и припаркованные рядом автомобили. По сообщению Национальной полиции, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Недавно Даша Кубик также рассказала о взрыве возле своего жилого комплекса в Киеве и призналась, что ее психика уже привыкает к такому.

