Видео ведущая опубликовала в инстаграме. Она находилась неподалеку от поврежденного дома в ЖК "Seven" на Осокорках. На фоне пожара и звуков сирен Филонова рассказала, что на месте работают спасатели, а информации о возможных погибших у нее нет.
После этого телеведущая предложила журналистам обращаться к ней за кадрами с места происшествия.
Журналисты, кому нужны материалы, пожалуйста, обращайтесь,
– сказала Филонова.
Именно эти слова часть пользователей восприняла как неуместные. В комментариях ведущую упрекнули за ее поведение на фоне человеческого горя.
Пожалуйста, не снимайте место прилета.
Филонова: Пресса, обращайтесь,
– написал один из комментаторов.
Другая пользовательница, назвавшая себя жительницей поврежденного дома, возмутилась самой съемкой. В то же время были и те, кто поддержал распространение таких кадров, подчеркнув, что о последствиях российских атак нужно рассказывать.
Комментарии / скриншот из инстаграма
В комментариях Филонова также пояснила, что могла проходить мимо дома в момент удара. По ее словам, этого не произошло, потому что она задержалась в торговом центре.
Я должна была в это время возвращаться домой, чтобы загрузить вам свой YouTube-влог. Но задержалась в ТЦ. Я должна была идти по этой дороге обратно домой,
– написала телеведущая.
Напомним, вечером 12 октября российский беспилотник попал во двор жилого комплекса в Дарницком районе Киева. Загорелись квартиры и припаркованные рядом автомобили. По сообщению Национальной полиции, в результате атаки есть погибшие и раненые.
Недавно Даша Кубик также рассказала о взрыве возле своего жилого комплекса в Киеве и призналась, что ее психика уже привыкает к такому.