Жалів грошей на їжу: Мішина розповіла про знущання ексчоловіка під час вагітності

Відома українська акторка Ксенія Мішина вразила прихильників болісними спогадами про своє минуле. Зірка вперше настільки детально розповіла про психологічне та фінансове насильство, якого зазнала від батька свого сина Платона під час вагітності.

Як розповіла артистка в своєму інстаграмі, вона готувалася стати матір'ю у 22 роки. На початку стосунків коханий обіцяв їй щасливе спільне майбутнє та навіть демонстрував квартиру в Києві, яка мала стати їхнім родинним домом. Проте після звістки про появу дитини чоловік кардинально змінив своє ставлення.

Замість очікуваної підтримки Мішина зіткнулася з холодною байдужістю. Коли дівчині потрібно було сплатити за черговий семестр навчання в університеті, співмешканець відмовився їй допомогти.

Памʼятаю, коли я вже була вагітна, ми жили разом і мені треба було сплачувати семестр в університеті, він мені грубо сказав: мамі з татом дзвони – хай вони тобі сплачують. Оце-то майбутній чоловік,

– пригадує акторка.

Ксенія Мішина вагітна / фото з інстаграму

Найбільш принизливим для молодої жінки стало суворе обмеження у грошах на тлі загального достатку родини. Ксенія зазначає, що в їхній квартирі у тумбочці завжди лежали великі суми в доларах, проте їй категорично заборонялося їх брати. Чоловік виділяв вагітній лише 100 гривень на день.

Памʼятаю, я так хотіла їсти і мені так соромно було подзвонити мамі і тату, коли поруч типу мій чоловік,

– поділилася зірка.

Ситуація ускладнювалася важким перебігом вагітності. Мішина страждала від сильного токсикозу і фізично не могла перебувати на кухні через запахи, які провокували страшну нудоту. На прохання забезпечити її нормальним харчуванням, обранець холоднокровно відповідав, що вона має готувати собі сама.

Ксенія Мішина вагітна / фото з інстаграму

Не витримавши такого знущання, на шостому місяці вагітності Ксенія ухвалила остаточне рішення піти від чоловіка. Після народження Платона батько так і не з'явився в житті хлопчика. За словами акторки, ще до пологів він прямо заявив, що передумав та злякався відповідальності.

Зараз Платону вже 14 років, і Ксенія стикається з дуже непростим періодом у вихованні підлітка.







