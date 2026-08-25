Як розповіла артистка в своєму інстаграмі, вона готувалася стати матір'ю у 22 роки. На початку стосунків коханий обіцяв їй щасливе спільне майбутнє та навіть демонстрував квартиру в Києві, яка мала стати їхнім родинним домом. Проте після звістки про появу дитини чоловік кардинально змінив своє ставлення.

Замість очікуваної підтримки Мішина зіткнулася з холодною байдужістю. Коли дівчині потрібно було сплатити за черговий семестр навчання в університеті, співмешканець відмовився їй допомогти.

Памʼятаю, коли я вже була вагітна, ми жили разом і мені треба було сплачувати семестр в університеті, він мені грубо сказав: мамі з татом дзвони – хай вони тобі сплачують. Оце-то майбутній чоловік,

– пригадує акторка.

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Ксенія Мішина вагітна / фото з інстаграму

Найбільш принизливим для молодої жінки стало суворе обмеження у грошах на тлі загального достатку родини. Ксенія зазначає, що в їхній квартирі у тумбочці завжди лежали великі суми в доларах, проте їй категорично заборонялося їх брати. Чоловік виділяв вагітній лише 100 гривень на день.

Памʼятаю, я так хотіла їсти і мені так соромно було подзвонити мамі і тату, коли поруч типу мій чоловік,

– поділилася зірка.

Ситуація ускладнювалася важким перебігом вагітності. Мішина страждала від сильного токсикозу і фізично не могла перебувати на кухні через запахи, які провокували страшну нудоту. На прохання забезпечити її нормальним харчуванням, обранець холоднокровно відповідав, що вона має готувати собі сама.

Ксенія Мішина вагітна / фото з інстаграму

Не витримавши такого знущання, на шостому місяці вагітності Ксенія ухвалила остаточне рішення піти від чоловіка. Після народження Платона батько так і не з'явився в житті хлопчика. За словами акторки, ще до пологів він прямо заявив, що передумав та злякався відповідальності.

Зараз Платону вже 14 років, і Ксенія стикається з дуже непростим періодом у вихованні підлітка.







