Про це Мішина розповіла в інстаграм-сторіс. Акторка вирішила показати підписникам не лише красивий бік материнства, а й моменти, які даються їй важко.

Мішина зазначила, що зараз син переживає підлітковий період, тому між ними виникають різні складнощі. Вона наголосила, що виховання дитини – це щоденна відповідальність і велика робота.

Ось вони, складнощі материнства і перехідного віку. Тому коли ви пишете: "Ой, як вам вдається?" Складно. Вдається, як і всім,

– емоційно сказала акторка.

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Ксенія Мішина розповіла про труднощі у вихованні 14-річного сина: дивіться відео онлайн

Ксенія також додала, що мама не повинна намагатися бути для підлітка лише подружкою. На її думку, дитині важливо мати поруч дорослого, який може встановлювати межі, ухвалювати складні рішення та залишатися опорою.

Роль мама-дитина, не подружка-подружка,

– підкреслила Ксенія.

Ксенія Мішина висловилась про стосунки з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Мішиної?

Акторка народила Платона у 22 роки. За її словами, стосунки з батьком сина були непростими. Вона називала чоловіка тираном і маніпулятором та стверджувала, що він поводився з нею агресивно.

Згодом батько Платона фактично зник із життя родини й не брав участі у вихованні сина. Лише після початку повномасштабного вторгнення він знову зв'язався з Мішиною та зустрівся з Платоном, однак згодом знову припинив спілкування.

Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму акторки

До речі, нещодавно Мішина показувала сина в соцмережах після кардинальної зміни іміджу.