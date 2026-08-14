Об этом Мишина рассказала в инстаграм-сторис. Актриса решила показать подписчикам не только прекрасную сторону материнства, но и моменты, которые даются ей с трудом.

Мишина отметила, что сейчас сын переживает подростковый период, поэтому между ними возникают различные сложности. Она подчеркнула, что воспитание ребенка – это ежедневная ответственность и большая работа.

Вот они, сложности материнства и переходного возраста. Поэтому когда вы пишете: "Ой, как вам это удается?" Сложно. Удается, как и всем,

– эмоционально сказала актриса.

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Ксения Мишина рассказала о трудностях в воспитании 14-летнего сына: смотрите видео онлайн

Ксения также добавила, что мама не должна пытаться быть для подростка только подругой. По ее мнению, ребенку важно иметь рядом взрослого, который может устанавливать границы, принимать сложные решения и оставаться опорой.

Роль "мама-ребенок", а не "подруга-подруга",

– подчеркнула Ксения.

Ксения Мишина высказалась об отношениях с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Мишиной?

Актриса родила Платона в 22 года. По ее словам, отношения с отцом сына были непростыми. Она называла мужчину тираном и манипулятором и утверждала, что он вел себя с ней агрессивно.

Впоследствии отец Платона фактически исчез из жизни семьи и не принимал участия в воспитании сына. Только после начала полномасштабного вторжения он снова связался с Мишиной и встретился с Платоном, однако впоследствии снова прекратил общение.

Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграма актрисы

Кстати, недавно Мишина показывала сына в соцсетях после кардинальной смены имиджа.