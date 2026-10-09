Ксенія Мішина пошкодила новий Mercedes: як акторка відреагувала на неприємність

Ксенія Мішина потрапила в неприємну ситуацію за кермом Mercedes, який придбала навесні. Акторка пошкодила двері автомобіля, зачепивши паркувальний стовпчик, і повідомила, що чекає на поліцію.

Про інцидент вона розповіла в Instagram, показавши наслідки невдалого маневру. Під час маневру акторка зачепила боком машини паркувальний стовпчик із ланцюгом.

Чекаю на поліцію,

– повідомила Мішина підписникам.

Авто Ксенії Мішиної / фото з інстаграму

Після публікації акторка отримала чимало повідомлень. Одні дорікали їй за пошкодження нової машини, інші підтримували та жартома вітали з тим, що вона вже "обкатала" покупку.

Мішина вирішила не картати себе через те, що сталося. Вона погодилася з підписником, який написав, що краще розплатитися грошима, ніж здоров'ям. А на нагадування про новенький автомобіль відповіла з іронією: тепер він уже не новий.

Є два варіанти, як поводитися: довести себе до істерики, але що це змінить – нічого. Є інший варіант – це ж просто метал. Так сталося…

– зазначила акторка.

Ксенія Мішина / фото з інстаграму

Нагадаємо, про купівлю Mercedes-Benz GLE 450 Ксенія розповіла у квітні. Тоді вона показала, як забирала машину із салону, та зізналася, що мріяла про неї багато років. Вартість такого кросовера медіа оцінювали приблизно у п'ять мільйонів гривень.

Нещодавно Ксенія Мішина відверто зізналася, чому раптово зникла з екранів і відмовляється від зйомок.



