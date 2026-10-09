Про інцидент вона розповіла в Instagram, показавши наслідки невдалого маневру. Під час маневру акторка зачепила боком машини паркувальний стовпчик із ланцюгом.
Чекаю на поліцію,
– повідомила Мішина підписникам.
Авто Ксенії Мішиної / фото з інстаграму
Після публікації акторка отримала чимало повідомлень. Одні дорікали їй за пошкодження нової машини, інші підтримували та жартома вітали з тим, що вона вже "обкатала" покупку.
Мішина вирішила не картати себе через те, що сталося. Вона погодилася з підписником, який написав, що краще розплатитися грошима, ніж здоров'ям. А на нагадування про новенький автомобіль відповіла з іронією: тепер він уже не новий.
Є два варіанти, як поводитися: довести себе до істерики, але що це змінить – нічого. Є інший варіант – це ж просто метал. Так сталося…
– зазначила акторка.
Ксенія Мішина / фото з інстаграму
Нагадаємо, про купівлю Mercedes-Benz GLE 450 Ксенія розповіла у квітні. Тоді вона показала, як забирала машину із салону, та зізналася, що мріяла про неї багато років. Вартість такого кросовера медіа оцінювали приблизно у п'ять мільйонів гривень.
Нещодавно Ксенія Мішина відверто зізналася, чому раптово зникла з екранів і відмовляється від зйомок.