Учасники гурту "Курган і Agregat" різко висловилися про Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Артисти заявили, що артист використовує у своїй творчості "шароварний" суржик.

Про Андрія Данилка Євген Володченко, Аміл і Раміл Насірови заговорили на пресконференції фестивалю "Файне місто". Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Селюки".

Теж цікаво Сума здивує: оштрафували директора локації, де Вєрка Сердючка виступала з російськими піснями

Представник порталу Музвар поставив питання учасникам гурту "Курган і Agregat": "Ви співаєте на суржику, Андрій Данилко теж каже, що співає суржиком. Чи не нівелює те, що він говорить, що теж співає на суржику, ваш суржик, хоча це чисто російська у нього?"

Євген Володченко відповів, що їхні пісні написані суржиком і діалектом. Так розмовляють жителі села Близнюки Харківської області, звідси родом артисти. Він додав, що в Андрія Данилка "більш шароварний" суржик.

У нього, мені здається, деякі пісні, ніби хтось в гуртожитку намагається російською говорити. Коротше, його суржик більш меншовартісний, ніж наш,

– сказали учасники гурту.

Артисти зазначили, що деякі пісні Вєрки Сердючки написані суржиком, але є й повністю російськомовні.

Я б до суржику взагалі не доколупувався, якби він себе так не вів у публічному просторі, як він зараз себе веде, даючи змогу іншим людям, в яких немає своєї позиції, поводитися так само,

– сказав Євген Володченко.

Скандал з Вєркою Сердючкою і російськомовними піснями

Нагадаємо, що у червні розгорівся скандал через концерт Вєрки Сердючки у Києві, де звучали пісні російською мовою, зокрема "Всё будет хорошо" і "Дольче Габбана".

Тарас Кремінь, який на той момент був Уповноваженим із захисту державної мови, розкритикував концерт Сердючки, на інцидент також відреагували правохоронці.

"Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невіддільною частиною цього образу", – прокоментували інцидент у команді артиста.

Директора локації, де виступала Вєрка Сердючка, оштрафували на 425 гривень.