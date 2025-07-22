Навіть розсекретили суму, яку він має сплатити. Повідомляє Show 24 з посиланням на постанову Бориспільського міськрайонного суду.
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Керівника локації, де проходив концерт Вєрки Сердючки із виконанням російськомовних пісень, визнали винним у порушенні правил організації масових заходів. Відповідне рішення ухвалив суд, посилаючись на ч. 1 ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Згідно з постановою, директору доведеться сплатити штраф у розмірі 425 гривень, а також покрити судовий збір, який склав 605 гривень.
Що відомо про скандальний концерт Вєрки Сердючки?
- Виступ, на якому Андрій Данилко виконав треки російською мовою, відбувся 13 червня. Зокрема, він заспівав добре відомі композиції "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана". Це спричинило хвилю критики в соцмережах – багато українців вважають недоречним співати російською під час війни.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що інформацію про інцидент передали до Національної поліції для перевірки.
- Втім, як з'ясувалося, на законодавчому рівні виконання пісень російською мовою не заборонено. Обмеження стосуються лише проведення заходів, де мовою ведення є російська. Тобто співати окремі пісні російською – не порушення.