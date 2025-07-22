Навіть розсекретили суму, яку він має сплатити. Повідомляє Show 24 з посиланням на постанову Бориспільського міськрайонного суду.

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Керівника локації, де проходив концерт Вєрки Сердючки із виконанням російськомовних пісень, визнали винним у порушенні правил організації масових заходів. Відповідне рішення ухвалив суд, посилаючись на ч. 1 ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з постановою, директору доведеться сплатити штраф у розмірі 425 гривень, а також покрити судовий збір, який склав 605 гривень.

Що відомо про скандальний концерт Вєрки Сердючки?