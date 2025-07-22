Даже рассекретили сумму, которую он должен оплатить. Сообщает Show 24 со ссылкой на постановление Бориспольского горрайонного суда.

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Так, руководителя локации, где проходил концерт Верки Сердючки с исполнением русскоязычных песен, признали виновным в нарушении правил организации массовых мероприятий. Соответствующее решение принял суд, ссылаясь на ч. 1 ст. 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно постановлению, директору придется уплатить штраф в размере 425 гривен, а также покрыть судебный сбор, который составил 605 гривен.

Что известно о скандальном концерте Верки Сердючки?