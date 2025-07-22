Даже рассекретили сумму, которую он должен оплатить. Сообщает Show 24 со ссылкой на постановление Бориспольского горрайонного суда.
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Так, руководителя локации, где проходил концерт Верки Сердючки с исполнением русскоязычных песен, признали виновным в нарушении правил организации массовых мероприятий. Соответствующее решение принял суд, ссылаясь на ч. 1 ст. 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Согласно постановлению, директору придется уплатить штраф в размере 425 гривен, а также покрыть судебный сбор, который составил 605 гривен.
Что известно о скандальном концерте Верки Сердючки?
- Выступление, на котором Андрей Данилко исполнил треки на русском языке, состоялся 13 июня. В частности, он спел хорошо известные композиции "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана". Это вызвало волну критики в соцсетях – многие украинцы считают неуместным петь на русском во время войны.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что информацию об инциденте передали в Национальную полицию для проверки.
- Впрочем, как выяснилось, на законодательном уровне исполнение песен на русском языке не запрещено. Ограничения касаются только проведения мероприятий, где языком ведения является русский. То есть петь отдельные песни на русском – не нарушение.