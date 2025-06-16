"Курган & Agregat" виступили у Вінниці після скандалу: вдалось зібрати шалену суму на ЗСУ

Гурту "Курган & Agregat" скасували виступи в Івано-Франківську та Вінниці через лайку в піснях. Та колектив знайшов інші майданчики й таки провів концерти в містах. У Вінниці вдалося зібрати чималу суму на Сили оборони.

Гурт "Курган & Agregat" 15 червня провів концерт у Вінниці та відзвітував про зібрані кошти. Про це пише Show 24 з посиланням на їхні інстаграм-сторінки.

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Колективу вдалося зібрати для війська майже мільйон гривень. Учасники гурту з іронією висловилися про тих, хто не дозволив їм виступити на своїх майданчиках через матюки.

Вінниця, це ви потужну потужність видали. Наматюкались для Сил Оборони приблизно на 950 тисяч гривень. Майже мільйон гривень на військо в місті, де нас засц*ли пускати виступати на один майданчик, бо "там матюки, ви що?",

– поділився Аміль Насіров з "Курган & Agregat".



Аміль Насіров про концерт у Вінниці / Фото з інстаграм-сторіз



Аміль Насіров про концерт у Вінниці / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 31 травня "Курган & Agregat" також виступили у Палаці спорту в Києві з презентацією нового альбому "Поле каніфолі". На допомогу війську їм вдалося зібрати понад 9 мільйонів гривень.

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