Відомий американський режисер Квентін Тарантіно та його дружина, ізраїльська співачка Даніела Пік, знову стали батьками.

У 63-річного творця "Кримінального чтива" й "Убити Білла" народився син. Радісну новину представники пари підтвердили виданню People.

Квентін і Даніела неймовірно щасливі повідомити про народження третьої дитини – хлопчика,

– зазначив речник сім'ї.

При цьому точну дату народження малюка поки тримають у секреті.

Квентін Тарантіно та його дружина Даніела Пік / Фото Getty Images

Подружжя тепер виховує вже трьох дітей. У новонародженого є старший брат Лео, який народився у лютому 2020 року, та сестричка Адріана, яка з'явилася на світ улітку 2022-го.

Історія кохання пари почалася ще у 2009 році в Ізраїлі, куди режисер приїхав просувати один зі своїх проєктів. Тоді він і познайомився з Даніелою. Якийсь час вони не спілкувалися, але у 2016 році зійшлися знову, а восени 2018-го зіграли затишне весілля у власному будинку в Лос-Анджелесі.

До речі, нещодавно поповнення сталося ще в одній голлівудській родині – акторка Енн Гетевей також народила третю дитину.