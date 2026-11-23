У 63-летнего создателя фильмов "Криминальное чтиво" и "Убить Билла" родился сын. Радостную новость представители пары подтвердили изданию People.

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Квентин и Даниэла невероятно счастливы сообщить о рождении третьего ребенка – мальчика– отметил представитель семьи.

При этом точную дату рождения малыша пока держат в секрете.

Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик / Фото Getty Images

Супруги теперь воспитывают уже троих детей. У новорожденного есть старший брат Лео, который родился в феврале 2020 года, и сестричка Адриана, появившаяся на свет летом 2022-го.

История любви пары началась еще в 2009 году в Израиле, куда режиссер приехал продвигать один из своих проектов. Тогда он и познакомился с Даниэлой. Некоторое время они не общались, но в 2016 году снова сошлись, а осенью 2018 года сыграли свадьбу в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Кстати, недавно в еще одной голливудской семье произошло пополнение – актриса Энн Хэтэуэй также родила третьего ребенка.