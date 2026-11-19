Сама звезда пока не комментирует это событие, но пол малыша случайно раскрыла ее коллега – художница по костюмам фильма "Дьявол носит Prada 2" Молли Роджерс, пишет Harper's BAZAAR.

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Роджерс выложила в инстаграме фото игрушечного мишки в наряде, похожем на экранный образ Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada" – лоскутном платье от Gabriela Hearst и соломенной панаме. Под этим милым снимком дизайнер оставила красноречивую подпись.

Поздравляем гордую маму и ее новое пополнение в семье... это девочка– написала Молли.

Молли Роджерс раскрыла пол третьего ребенка Энн Хэтэуэй / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в 2012 году и всегда старались оберегать личную жизнь от излишнего внимания прессы. В семье растут трое детей. Помимо новорожденной, звездная чета уже воспитывает двух сыновей – Джонатана, родившегося в 2016 году, и Джека, появившегося на свет в 2019-м.

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О своей третьей беременности знаменитость объявила еще в июне, опубликовав трогательное видео под песню "Baby, I'm Yours". После этого Хэтэуэй активно посещала красные дорожки, продвигая свои новые проекты. Она демонстрировала стильные образы для беременных от таких известных брендов, как Cult Gaia, Carolina Herrera, Prabal Gurung и McQueen.

А несколько дней назад папарацци впервые сфотографировали актрису с младенцем во время прогулки по Нью-Йорку.