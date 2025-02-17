"Абракадабра" Леді Гаги розірвала музичний світ: чим вразила співачка цього разу

Трек Abracadabra, який нещодавно випустила американська виконавиця Леді Гага, продовжує бити рекорди у соцмережах і на різних музичних майданчиках. До прикладу, на платформі Apple Music пісня знаходиться під №1.

Такий вибух довкола Леді Гаги та її творчості можна було б назвати затишшям перед бурею. Певний період часу виконавиця присвячувала час зніманням у фільмах чи серіалах, а вже сьогодні підтвердила своє звання "діви музичного світу". Як писав один коментатор під відеокліпом: "І коли світ потребував її найбільше, вона повернулась", передає Show24.

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Леді Гага та її "Абракадабра"

Вперше співачка продемонструвала публіці пісню під час церемонії "Ґреммі-2025". Паралельно з виступом з'явився кліп на ютубі. Артистка не просто вразила треком, а й продемонструвала танець, який сьогодні намагається повторити кожен другий у тіктоці. Цікаво, що на платформі ютуб відеоробота вже назбирала понад 42 мільйони переглядів і посідає третю сходинку серед пісень у категорії "Популярне".

Lady Gaga – Abracadabra: дивіться відео онлайн

Сьогодні у тіктоці вже знято майже 200 тисяч відео під різні уривки треку. Та й сама Леді Гага не відстає від тренду, а тільки додає пристрасті та заохочує інших.

Користувачі також зазначають, що кліп і трек повертають їх у часи 2010-х років, коли популярність Гаги була на піку, а її "страхітливі" образи були темою номер один для обговорення. До слова, дехто навіть створив символічне відео, яке візуалізувало цю думку.

Леді Гага у 2010/2025 / Скриншот з тіктоку

Цікаво й те, що до тренду долучилась українська блогерка Олена Українець, яка викладає вокал. На її акаунт підписано майже 400 тисяч людей, а відео збирають по декілька мільйонів переглядів.

Леді Гага не пройшла повз українців у тренді й навіть зробила репост цього відео.

Леді Гага зробила репост відео Олени Українець / Скриншот з тіктоку співачки

Що відомо про трек Abracadabra

Пісня Abracadabra увійде до нового альбому виконавиці Mayhem, який вийде 7 березня. Крім того, частиною альбому буде і трек Disease, кліп на який зняла українська режисерка Таня Муіньо.

Lady Gaga – Disease: дивіться відео онлайн

Леді Гага поділилася, що Disease – про її власні стосунки з внутрішніми демонами. Зірка зізналася, що їй ніколи не було легко прийняти те, як її спокушають безлад і хаос.

Варто зазначити й те, що декілька днів тому Таня Муіньо отримала нагороду MTV VMA 2025 у Японії за відео до пісні Disease. Її робота перемогла в номінації Найкраще відео сольного виконавця.