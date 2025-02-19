Танцюють всі: вчимо танець Леді Гаги під трек Abracadabra

Пісня Abracadabra стала справжнім вибухом 2025 року. Леді Гага повернулась до своїх "страхітливих" образів, а мережу розірвав такий хід виконавиці.

Очевидно, що на фоні популярності треку у тіктоці люди намагаються повторити танець з відеокліпу, що створило новий тренд. Якщо ви ще досі не долучились до "Абракадабри", то маєте всі шанси застрибнути в останній вагон, пише Show24.

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На перший погляд, може здатись, що рухи танцю повторити доволі складно, адже в оригінальному відео їх виконання відбувається швидко. Однак, якщо підібрати для себе оптимальний варіант, де навчають відповідних рухів і швидкостям, то на якісний результат можна вийти за лічені години.

Пропонуємо у нашій добірці декілька варіантів, які можуть допомогти з вивченням танцю.

Коли танець буде готовий, слід зняти відео. Зазначимо, що Леді Гага запровадила тенденцію на те, що вона поширює, лайкає та коментує ті ролики, де люди вражають креативністю, експресивністю та бажанням виділитись серед інших. Придумайте декілька варіантів, які, на вашу думку, мають шанси на те, щоб потрапити до списку улюбленців співачки.

Що відомо про трек Abracadabra

Виконавиця продемонструвала пісню під час церемонії "Ґреммі-2025". Цікаво, що на платформі ютуб відеоробота вже назбирала понад 46 мільйонів переглядів і посідає шосту сходинку серед пісень у категорії "Популярне".

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Пісня Abracadabra увійде до нового альбому виконавиці Mayhem, який вийде 7 березня.