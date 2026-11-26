Сьогодні стало відомо, що у віці 87 років померла перша німецька супермодель Верушка. Вона була популярна у 1960-х роках. Верушка брала участь у цікавих мистецьких проєктах, співпрацювала з провідними фотографами та не раз потрапляла на обкладинки модних журналів. Розповідаємо про прайм-час Верушки, її колег та вайб тієї епохи.

Верушка, або графиня Вера фон Лендорф, народилася 14 травня 1939 року й прийшла у фешн-індустрію на межі 1950-1960-х років. Пік її світової слави припав на 1960-ті та першу половину 1970-х років. Це був період революційного культурного зламу – так звані Swinging Sixties. У моді, фотографії, кіно та візуальному мистецтві відбувався відхід від суворої буржуазної класики 1950-х до експериментів, контркультури, попарту, бодіарту та нової сексуальності.

Верушка у 60-ті роки: дивіться фото

Верушка ідеально вписалася в цю епоху, бо не просто демонструвала одяг, а ламала тодішні стандарти краси своїм високим зростом (близько 185-190 см) і перетворювала зйомки на театральні перформанси.

Який вигляд мала супермодель Верушка: дивіться фото

Вона вивчала мистецтво в Гамбурзі та Флоренції, а згодом стала піонеркою бодіарту в модній фотографії. Разом із художником і скульптором Хольгером Трюльчем вона створила серію авангардних робіт (Trans-figurations), де її тіло розмальовували так, що воно повністю зливалося з природним ландшафтом, іржавими стінами чи камінням.

Верушка у межах проєкту Trans-figurations: дивіться фото

Світову популярність за межами подіуму їй принесло культове камео у фільмі Мікеланджело Антоніоні "Фотозбільшення" (Blow-Up, 1966), де вона зіграла саму себе. Пізніше вона знялася ще у кількох фільмах.

Верушка не тільки була в об'єктиві фотоапарата, але й сама створювала світлини, а ще вона сама придумувала концепції для своїх фотосесій, робила макіяж та костюми.

Фотографії з Верушкою: дивіться фото

Моделі тих часів в цілому відходили від солодкої лялькової жіночності на користь сміливих акцентів, графічних стрілок, чітких ліній і нетипової зовнішності. У кадрі цінувалися характер, харизма та індивідуальність — чи то крихка хлоп’яча мініатюрність, чи високий зріст і скульптурні риси обличчя.

Відомі моделі епохи Верушки

У 1960-1970-х роках Верушка належала до першого покоління супермоделей. Разом із нею індустрію змінювали й інші моделі, які згодом стали світовими іконами (хоча здебільшого вони працювали в індивідуальних сольних зйомках для Vogue та Harper's Bazaar, перетинаючись на показах, вечірках і в об'єктивах тих самих фотографів).

Вам точно знайоме ім'я Твіггі (Twiggy). Вона стала головною модною зіркою Лондона 1960-х, відомою на весь світ, і одним із головних символів епохи мініспідниць.

Відома супермодель Твіггі: дивіться фото

Також у цей же час працювала британська модель Джин Шрімптон (Jean Shrimpton). Її також вважають однією з перших супермоделей світу. Джин стала надзвичайно відомою та успішною. Модель відома своїми епатажними виходами та ламанням системи.



Модель Джин Шрімптон / Фото з відкритих джерел

Доньяле Луна (Donyale Luna) – це перша темношкіра модель, яка з'явилася на обкладинці британського Vogue (1966). Вона працювала з тими самими фотографами (Аведоном, Пенном) і мала культовий статус у світі моди та андеграундного кіно Енді Воргола.

Модель Доньяле Луна: дивіться фото

Онука дизайнерки Ельзи Скіапареллі Маріса Беренсон (Marisa Berenson) працювала у той же час, що і Верушка. Маріса була однією з найоплачуваніших моделей кінця 1960-1970-х ("дівчина сімдесятих" за версією Іва Сен-Лорана), яка згодом стала відомою голлівудською акторкою (зокрема знялася у фільмах "Кабаре" та "Баррі Ліндон" Стенлі Кубрика).

Модель 60-х Маріса Беренсон: дивіться фото

Раніше 24 Канал також робив добірку про українських супермоделей – який вони мали вигляд тоді й зараз.