Ким була Верушка та як їй вдалося підкорити світ моди – розкаже 24 Канал.

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Як донька графа опинилася в дитячому таборі?

Вера Готтлібе Анна фон Лендорф народилася 14 травня 1939 року в аристократичній родині у Східній Пруссії. Її батько, граф Генріх фон Лендорф-Штайнорт, був учасником німецького руху опору проти Адольфа Гітлера. У липні 1944 року він долучився до змови військових, відомої як операція "Валькірія". Її учасники планували вбити диктатора та повалити нацистський режим. Замах провалився, а причетних до нього почали жорстоко переслідувати.

У вересні 1944 року батька Вери стратили. Родинний маєток конфіскували, матір заарештували, а маленьку Веру разом із сестрами відправили до спеціального дитячого закладу під контролем СС. Після завершення війни сім'я втратила дім і змушена була починати життя спочатку. Вера постійно переїжджала, змінила багато навчальних закладів і довго не могла знайти свого місця. До того ж дівчина виросла до 183 сантиметрів, через що почувалася незграбною та вирізнялася серед однолітків.

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Як графиня вигадала Верушку та підкорила світ моди?

На початку 1960-х Вера вирушила до Нью-Йорка, сподіваючись побудувати кар'єру моделі. Однак її незвичайна зовнішність і зріст спочатку не переконували агентства. Їй відмовляли, вважаючи надто високою та дивною для тодішніх стандартів краси. Тоді вона вирішила створити зовсім інший образ. Відмовилася від звичного імені та почала представлятися Верушкою.

Загадковий псевдонім, аристократичне походження та незвичайна зовнішність стали частиною її нової особистості. Справжній прорив стався після повернення до Європи. У Флоренції її помітив фотограф Уго Мулас, а згодом Верушка почала працювати з найвідомішими фотографами свого часу, зокрема Річардом Аведоном та Ірвінгом Пенном. Вона підкорила й легендарну редакторку Vogue Діану Вріланд.



Верушка була на обкладинках провідних модних журналів / Фото L'Officiel

Верушка з'являлася на обкладинках провідних модних журналів, а на піку кар'єри заробляла до 10 тисяч доларів за день зйомок. Світову популярність закріпила поява у фільмі Мікеланджело Антоніоні "Фотозбільшення" (1966). У стрічці Верушка зіграла саму себе, а сцена фотосесії за її участю стала однією з найвпізнаваніших у кінематографі 1960-х.

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Вона також співпрацювала із Сальвадором Далі, зокрема позувала для його мистецьких експериментів зі скульптурами з крему для гоління. Модель поступово перетворилася на самостійну мистецьку постать, а не просто обличчя з модних журналів.

Чому супермодель раптово залишила індустрію моди?

На початку 1970-х Верушка дедалі більше втомлювалася від модельного бізнесу. Їй не подобалося, що індустрія намагалася звести її особистість до красивої зовнішності та вимагала постійно відповідати комерційним стандартам. Зрештою, вона відійшла від традиційного модельного бізнесу й захопилася фотографією та бодіартом.

Верушка відійшла від традиційного модельного бізнесу / Фото Harper's Bazaar

Разом із художником Гольгером Трюльцшем Верушка створювала незвичайні роботи: розмальовувала власне тіло так, щоб воно зливалося з навколишнім середовищем. Вона могла перетворитися на камінь, частину стіни, рослину чи елемент пейзажу. У цих експериментах тіло ставало полотном, а сама модель – частиною мистецького твору. Саме ці роботи згодом стали однією з найвпізнаваніших частин її творчої спадщини.

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Якою запам'ятають Верушку?

Останні роки життя колишня супермодель провела в Берліні. Вона не зникла з мистецького світу остаточно, продовжувала спілкуватися з молодими художниками та брала участь у творчих проєктах. 24 листопада 2026 року Верушка померла у віці 87 років. Про її смерть повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на родину.

Її історія – значно більше, ніж біографія красивої жінки, яка підкорила модні журнали. Вона пережила втрату батька, дитинство без дому, неприйняття власної зовнішності, а згодом сама створила образ, який змінив уявлення про модельну індустрію. Верушка не захотіла все життя залишатися лише обличчям із глянцю. Вона перетворила власну зовнішність на мистецтво, а вміння змінюватися – на головну особливість своєї творчості.