Кем была Верушка и как ей удалось покорить мир моды – расскажет 24 Канал.

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Как дочь графа оказалась в детском лагере?

Вера Готтлибе Анна фон Лендорф родилась 14 мая 1939 года в аристократической семье в Восточной Пруссии. Ее отец, граф Генрих фон Лендорф-Штайнорт, был участником немецкого движения сопротивления против Адольфа Гитлера. В июле 1944 года он присоединился к заговору военных, известному как операция "Валькирия". Ее участники планировали убить диктатора и свергнуть нацистский режим. Покушение провалилось, а причастных к нему начали жестоко преследовать.

В сентябре 1944 года отца Веры казнили. Семейное поместье конфисковали, мать арестовали, а маленькую Веру вместе с сестрами отправили в специальное детское учреждение под контролем СС. После окончания войны семья лишилась дома и была вынуждена начинать жизнь с нуля. Вера постоянно переезжала, сменила много учебных заведений и долго не могла найти свое место. К тому же девушка выросла до 183 сантиметров, поэтому чувствовала себя неуклюжей и выделялась среди сверстников.

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Как графиня придумала Верушку и покорила мир моды?

В начале 1960-х Вера отправилась в Нью-Йорк, надеясь построить карьеру модели. Однако ее необычная внешность и рост поначалу не убеждали агентства. Ей отказывали, считая ее слишком высокой и странной для тогдашних стандартов красоты. Тогда она решила создать совершенно иной образ. Отказалась от привычного имени и стала представляться Верушкой.

Загадочный псевдоним, аристократическое происхождение и необычная внешность стали частью ее новой личности. Настоящий прорыв произошел после возвращения в Европу. Во Флоренции ее заметил фотограф Уго Мулас, а впоследствии Верушка начала работать с самыми известными фотографами своего времени, в частности с Ричардом Аведоном и Ирвингом Пенном. Она покорила даже легендарную редакторшу Vogue Диану Вриланд.



Верушка появлялась на обложках ведущих модных журналов / Фото L'Officiel

Верушка появлялась на обложках ведущих модных журналов, а на пике карьеры зарабатывала до 10 тысяч долларов за день съемок. Мировую известность ей принесло появление в фильме Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (1966). В картине Верушка сыграла саму себя, а сцена фотосессии с ее участием стала одной из самых узнаваемых в кинематографе 1960-х.

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Она также сотрудничала с Сальвадором Дали, в частности позировала для его художественных экспериментов со скульптурами из крема для бритья. Модель постепенно превратилась в самостоятельную художественную фигуру, а не просто лицо из модных журналов.

Почему супермодель внезапно ушла из индустрии моды?

В начале 1970-х Верушка все больше уставала от модельного бизнеса. Ей не нравилось, что индустрия пыталась свести ее личность к красивой внешности и требовала постоянно соответствовать коммерческим стандартам. В конце концов, она отошла от традиционного модельного бизнеса и увлеклась фотографией и боди-артом.

Верушка отошла от традиционного модельного бизнеса / Фото Harper's Bazaar

Вместе с художником Хольгером Трюльцем Верушка создавала необычные работы: раскрашивала собственное тело так, чтобы оно сливалось с окружающей средой. Она могла превратиться в камень, часть стены, растение или элемент пейзажа. В этих экспериментах тело становилось холстом, а сама модель – частью художественного произведения. Именно эти работы впоследствии стали одной из самых узнаваемых частей ее творческого наследия.

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Какой запомнится Верушка?

Последние годы жизни бывшая супермодель провела в Берлине. Она не исчезла из мира искусства окончательно, продолжала общаться с молодыми художниками и участвовала в творческих проектах. 24 ноября 2026 года Верушка скончалась в возрасте 87 лет. О ее смерти сообщили немецкие СМИ со ссылкой на семью.

Ее история – это гораздо больше, чем биография красивой женщины, покорившей модные журналы. Она пережила потерю отца, детство без дома, неприятие собственной внешности, а впоследствии сама создала образ, который изменил представление о модельной индустрии. Верушка не захотела всю жизнь оставаться лишь лицом с обложки глянцевого журнала. Она превратила свою внешность в искусство, а умение меняться – в главную особенность своего творчества.