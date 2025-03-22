Померла радянська та російська акторка Лариса Голубкіна. Їй було 85 років.

Про смерть Голубкіної повідомив російський пропагандист та ведучий Андрій Малахов, передає Show 24. За його словами, акторка померла сьогодні вранці.

Читайте також Їх боялись готелі та ресторани: де зараз ведучі проєкту "Ревізор"

Пів години тому прийшла новина про те, що пішла з життя моя подруга, зірка "Гусарськох балади", чудова акторка Лариса Голубкіна,

– написав Малахов у своєму телеграм-каналі.

Згідно з інформацією російських пропагандистських ЗМІ, причиною смерті Лариси Голубкіної став рак крові третьої стадії. Акторку екстрено госпіталізували. Через онкологію вона стрімко худла не вставала з ліжка.