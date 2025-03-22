Про смерть Голубкіної повідомив російський пропагандист та ведучий Андрій Малахов, передає Show 24. За його словами, акторка померла сьогодні вранці.

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Пів години тому прийшла новина про те, що пішла з життя моя подруга, зірка "Гусарськох балади", чудова акторка Лариса Голубкіна,

– написав Малахов у своєму телеграм-каналі.

Згідно з інформацією російських пропагандистських ЗМІ, причиною смерті Лариси Голубкіної став рак крові третьої стадії. Акторку екстрено госпіталізували. Через онкологію вона стрімко худла не вставала з ліжка.