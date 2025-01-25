Чому зникла співачка Лавіка, яка ініціювала розлучення з Володимиром Борисенком

Українська виконавиця Лавіка дуже швидко здобула популярність, але у такому ж темпі згодом почала її втрачати. Дівчина зникла з інформаційного простору та зрідка ділиться новинами про своє життя.

Справжнє ім'я артистки – Любов Юнак. Вона була учасницею третього сезону "Фабрики зірок", а потім брала участь у Нацвідборі на Євробачення, однак тоді перемогу здобула Джамала. У матеріалі Show 24 розповідаємо про кар'єру Лавіки, особисте життя та чому вона зникла з шоубізу.

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Кар'єра співачки

Першим синглом Лавіки стала пісня "Щастя кольору платини". Саме на цей трек було відзнято дебютну відеороботу.

Лавика – "Счастье Цвета Платины": дивіться відео онлайн

Артистка знімалась у кліпах із багатьма зірками, за роки кар'єри випустила десятки пісень, а згодом стала телеведучою на каналі M1. Попри це, вона не полишала й улюбленого заняття – психологію.

Після цього виконавиця раптово зникла з публічного простору та шоубізу. Згодом вона пояснила своє зникнення тим, що стала "позиціонувати себе людиною мислячою, а не співаючою чи танцюючою".

"Виросла з того моменту. Концерти продовжувались, контракт був, гастролі відбувалися, але я ніколи не мріяла бути співачкою. Співоча діяльність – це хобі, це гра. Поки ти молодий, поки тобі класно, поки все це просто чудово відбувається… Ми вже 10 років як мали контракт, і він мав закінчуватися, ми вирішили з моїм продюсером, який став для мене класним другом, що немає сенсу продовжувати, тому що в мене була наукова моя діяльність і діяльність ведучої. А музика була, тому що в мене було вільне літо перед "Фабрикою зірок"", – відверто поділилась Лавіка.

Співачка Лавіка / Фото з інстаграму артистки

У 2022 році співачка вирішила повернутись до музики. Разом із Єгором Келейніковим створили гурт Bulling.

Це саморятування, прям арттерапія. Ми так проживаємо свою злість, образу, гнів. Які часи, така і музика. Тут вже точно не про сукні та підбори. Близько 80% цього проєкту залежить від Єгора Калейнікова, який, до речі, був ведучим програми "Орел і Решка". Ми з ним були давно знайомі. Він неймовірний геніальний музичний діяч. Пише по 50 пісень за день,

– розповідала Лавіка.

Колектив випустив понад 40 пісень й продовжує творити досі.

Bulling – Things: слухайте онлайн

Виконавиця також зізналась, що має ОКР (обсесивно-компульсивний розлад), який виник через надмірну тривожність. Лавіка, окрім музики, знаходить час на волонтерство та психотерапію, адже також працює з військовими та цивільними.

Особисте життя

У 2018 році артистка вийшла заміж за Володимира Борисенка. Але за зовсім короткий період подружжя розлучилось. Відомо, що виконавиця стала ініціаторкою розриву стосунків, хоча артист не хотів відпускати кохану.

Я не хотів розлучатися, але й не хотів жити з людиною, яка хоче зі мною розлучитися,

– казав Володимир.

Брати Борисенки та співачка Лавіка / Фото з інстаграму BRO Borisenko Brothers

Чоловік зізнався, що після розлучення перебував у тривалій депресії, а потім прийшов до висновку, що у їхніх взаєминах "все було не так".

Як відомо, сьогодні Лавіка перебуває у стосунках. В одному з дописів артистка подякувала обранцю за "першу зустріч тоді".

Де зараз співачка Лавіка

Минулого року дівчина втратила на війні брата. Чоловік став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення.

Захищав країну по особистому бажанню з перших днів повномасштабного вторгнення і жодного разу не пошкодував про це. Втрачав побратимів, плакав. Падав духом і підіймався знову. Коли мав відпустку – тягнуло назад, бо "мої хлопці без мене – як я можу відсипатись у шовках",

– писала Лавіка.

Сьогодні у соцмережах артистка долучає свою аудиторію до зборів, які йдуть на потреби військових, демонструє кадри особистого життя, публікує світлини з концертів й час від часу ділиться роздумами на різні теми.