Порноактор Leon 13 розповів про свого 8-річного сина, який живе в Німеччині

Блогер, масажист та актор фільмів для дорослих Leon 13 розповів про сина. Хлопчикові 8 років та зараз він живе у Німеччині.

За словами Leon 13, хлопчик здебільшого говорить німецькою мовою та вже забуває російську. Про це блогер розповів у проєкті "По хатах" від Люкс ФМ, повідомляє Show 24.

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Leon 13 зізнався, що майже не підтримує контакт із сином. З хлопчиком постійно бачиться мама блогера, яка проживає в Німеччині, – лише тоді чоловік може зідзвонитися з ним та побачити онлайн. Річ у тім, що новий кохай ексдружини Leon 13 проти нього, адже думає, що колишнє подружжя знову зійдеться.

Вона вже йому народила, у мого сина є брат. Це німець. Там з логікою тяжко. Дуже важко їх зрозуміти,

– каже актор фільмів для дорослих.

Блогер поділився, що останній раз бачився з сином пів року тому. За час війни Leon 13 десь шість разів приїжджав до хлопчика. Він зауважив, що виїжджав за кордон як волонтер, коли закупляв необхідні речі для військових.

Leon 13 також підкреслив, що ексдружина "забрала у нього сина", коли він був спортсменом та працював на будівництві. Каже, що тоді "ніякої тематики 18+ не було", маючи на увазі свою нинішню діяльність.

Leon 13 про сина: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Leon 13 розповів про роман з Анною Трінчер. За словами блогера, їхні стосунки розпочалися після зйомок кліпу на пісню співачки "Бар за баром", однак згодом завершилися.