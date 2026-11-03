74 роки гострої сатири й неординарних історій: чим сьогодні живе Лесь Подерв'янський

Митець, чиї п'єси давно стали культовими, має чимало цікавих сторінок у житті. Згадуємо його творчий шлях, шлюби та нові виступи.

Лесь Подерв'янський – митець, чиї тексти впізнають за кількома рядками, а гостра сатира давно стала його візитівкою. За епатажними п'єсами та неординарним гумором стоїть історія художника, драматурга й чоловіка, який не надто охоче відкриває подробиці приватного життя. 3 листопада письменник святкує 74-річчя, тож 24 Канал згадує, як формувався його творчий шлях, що відомо про три шлюби та чим він займається сьогодні.

Література та мистецтво

У листах до своїх друзів Лесь писав перші історії про вигаданих персонажів та істот. Письменник підіймав теми радянських реалій ("Цікаві досліди", "Утопія"), абсурдності життя ("Іржик", "Рух життя або Динамо"), міжнаціональних конфліктів ("Кацапи", "Гамлєт, або Феномен дацького кацапізму"), життя богеми ("Сноби", "Нірвана") та інші. По сьогоднішній день автор широко використовує нецензурну лексику, а також колоритно змальовує героїв своїх творів.

Спершу ці історії були відомі лише найближчому колу друзів. І лиш наприкінці 80-х років Подерв'янський почав підпільно записувати твори на касети та розповсюджувати по території України. Пізніше п'єси конвертували у формат MP3 і поширили в інтернеті, а ще за деякий час почали видавати у форматі книг.

Лесь Подерв'янський / Фото з фейсбуку письменника

У 1980 році Лесь став членом Спілки художників України. За своє життя митець провів чимало персональних і спільних виставок не тільки в межах нашої країни, а й за кордоном. Його роботам притаманні індивідуальні ознаки, в яких одразу можна розгледіти конкретне авторство. Подерв'янський зазначає, що у мистецтві головне – ідея, а не виконання. Коли його запитують, ким він себе вважає – художником чи письменником, то Лесь відповідає лаконічною фразою, яка належить Марселю Дюшану.

Все, що робить художник, є мистецтвом,

– вважає Подерв'янський.

Митцю також віддають належне і в театральних постановках. До прикладу, у 2011 році епічну трагедію "Павлік Морозов" поставили на сцені столичного кінотеатру "Кінопанорама". За рік публіці представили виставу "Син Васіліси Єгоровни". Та й загалом, Лесь написав чимало п'єс, оповідань і статей, які не просто вже знайшли свого читача чи слухача, а й продовжують знайомити нову генерацію з творчістю видатного Подерв'янського.

Особисте життя

А от що стосується особистого життя, то публіці про це відомо надто мало. Письменник був тричі одружений. До 1987 року Лесь був у стосунках зі Світланою Лопуховою. У пари народилась донька Анастасія, яка також стала художницею, як і батько. До слова, сьогодні Подерв'янський вже у статусі дідуся.

З другою дружиною, Марією Скирдою, пробув у шлюбі 15 років. Але у 2002 році їхні дороги розійшлись. Ініціаторкою розлучення стала сама Марія. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що до доньки Леся ставилась як до молодшої сестри, а мати письменника називала усіх обраниць сина своїми доньками.

Третьою дружиною митця стала Марія Ганженко. За віком вона була, як його донька. Однак друга ексдружина вважала, що саме з Марією Лесь віднайшов себе, адже вона була схожа на його матір в юності. Однак із невідомих причин і цей союз розпався.

Але чи вільне серце письменника сьогодні – справжня таємниця.

Лесь Подерв'янський / Фото з фейсбуку письменника

Де зараз Лесь Подерв'янський

Художник продовжує жити й працювати у Києві. Соцмереж письменник не любить, тому його сторінку у фейсбуці ведуть декілька знайомих. У мережі також можна знайти сторінку фаншопу Леся Подерв'янського під назвою "Митець". На сайті є можливість придбати книги письменника, мерч, репродукції картин тощо.

Водночас митець продовжує особисто зустрічатися зі своєю аудиторією. 3 листопада 2026 року в Центрі культури і мистецтв КПІ імені Ігоря Сікорського в Києві запланований його творчий вечір. Під час зустрічі Подерв'янський читатиме новітні оповідання, зокрема ще не опубліковані тексти.

До слова, мистецький шлях продовжує і донька письменника Анастасія Подерв'янська. У серпні та вересні 2026 року її роботи були представлені на спільній виставці FLASHBACK із художницею Сашею Макарською в київській галереї Imagine Point. Проєкт об'єднав творчість двох мисткинь і був присвячений спогадам, особистому досвіду та багаторічній дружбі. Анастасія працює з різними художніми техніками, зокрема живописом, текстилем, вишивкою та левкасом.

Лесь Подерв'янський / Фото з фейсбуку письменника

До речі, окремі висловлювання митця давно стали крилатими фразами, які українці використовують у повсякденному житті. Зібрали 15 найкращих цитат Леся Подерв’янського, які точно варто згадати.