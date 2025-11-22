Лесик Турко помер: що відомо про ексучасника гурту DZIDZIO

Помер український музикант Олег Турко, який тривалий час був у складі колективу DZIDZIO. Його більшість слухачів знала як Лесика.

Про смерть Лесика, справжнє справжнє ім'я якого Олег Турко, стало відомо 22 листопада. Родом він із Новояворівська Львівської області. Лесик був співаком і співзасновником проєктів DZIDZIO, "Форте" та "DZIDZ'off". Що відомо про творчу діяльність артиста, чим він займався та що лікарі говорили про його стан, читайте в матеріалі Show 24.

Творча діяльність Лесика

Наприкінці 80-х років у Львові було створено рок-гурт "Форте", а одним із вокалістів був Андрій Кузьменко. Колектив проіснував до середини 90-х років. У 2009 році Кузьменко, Турко й Хома придумали український попгурт DZIDZIO. Скрябін створив пісню "Ялта", а згодом відійшов від справ колективу, передавши продюсерство у руки Анатолію Безуху.

Попри те, що з кожним роком популярність колективу зростала, з 2015 – почався розкол усередині команди. За версією Олега Турка (Лесика), його просто звільнили, адже за контрактом йому належало всього лиш 25%. Михайло Хома ж стверджував, що ніхто нікого не виганяв.

Я не давав коментарі на цю тему. Ніхто нікого не виганяв. Пропонувалися дуже адекватні умови, щоб закрити. Я не хотів скандалу ніякого,

– сказав артист у програмі "ЖВЛ".

Артисти так і не змогли знайти спільної мови, тому Дзідзьо, Юлік і новий гітарист гурту – Лямур, вирушили в гастролі, а Лесик створив дуже схожий колектив під назвою DZIDZ`OFF.

Така необачність неабияк вплинула на подальше життя ексучасника DZIDZIO. На музиканта подали в суд, а також він отримав штрафи на чималі суми через порушення авторського права. У 2017 році з колективу пішов і Юлік, розпочавши сольну кар'єру.

Раніше співак навіть їздив у США, щоб набратись музичного досвіду. До слова, про особисте життя Лесика майже нічого відомо. Однак одного разу Турко розповів, що у нього є син Олег від першого шлюбу. Згодом він одружився вдруге, а його обраницею стала жінка, на ім'я Ірина, від якої артист також мав сина. Чоловік зізнавався, що це його найкращий шлюб.

Артист продовжував творити, знімав гумористичні ролики та презентував нові треки.

Який був стан здоров'я Лесика?

У травні цього року Олегу провели складну операцію на серці. Артист дякував у соцмережах лікарям і зазначав, що до осені перебуватиме на реабілітації, а потім у нього у планах – повернення у музичний стрій.

Олегу Турку (Лесику) провели операцію на серці / Фото з інстаграму музиканта

Однак 5 грудня, під час концерту Наталії Бучинської у Львові, музикант знепритомнів на сцені.

Згодом виявилось, що в Лесика раптово зупинилось серце. Про цю страшну звістку повідомив колега артиста Julik, справжнє ім'я якого – Назарій Гук.

Реанімаційні дії тривали довше, ніж за протоколом. Зараз він перебуває у важкому стані в одній із лікарень Львова у кардіологічному відділенні у реанімації,

– розповів Julik.

Колеги та друзі оголосили про збір на лікування на Олега.

У мережі збирають гроші на лікування Лесика / Скриншот з фейсбуку

Згодом інцидент з Лесиком прокоментувала його дружина Ірина. Жінка розповіла, що співак почувався добре перед тим, як вийти на сцену. На щастя, у залі були медики, які надали чоловікові першу медичну допомогу, адже швидка їхала довго. Згодом артиста доправили в лікарню, де його стан не покращився.

Поїхали вже в лікарню і тут кілька годин не могли завести серце. Була дефібриляція шлуночків. Серце зривалося весь час. Зараз штучні апарати поставили. Я вчорашній день пам'ятаю погано, КТ ще зробили. Ніяких не було ні крововиливів, ні інсульту, тобто, навіть якщо був якийсь тромб, він міг просто розірватися під час дефібриляції. Не знаю, чому припинилося дихання. Ніхто нічого не знає, не коментує. Він уже сьогодні впізнає декого, але концерту не памʼятає,

– розповіла дружина Лесика.

Народна артистка України Наталія Бучинська, на концерті якої в Лесика зупинилося серце, поділилася, що він мав заспівати три нові пісні, а серцевий напад стався, коли виконував другу композицію.

"Просто зі сцени Лесика забрали до лікарні, а ми, зібравши останні сили в кулак, завершували концерт. Постійно перебували на звʼязку з дружиною артиста та організаторами, про стан речей постійно інформували зал", – повідомила народна артистка України.

Наталка Карпа, яка відвідала артиста у лікарні, повідомила, що він прийшов до тями, однак його стан "стабільно важкий". Співачка розповіла, що Лесик впізнав її. Коли вона взяла його за руку, то почула: "о, ми ще маємо злабати, не один концерт!".

Те, що він вижив після двогодинної реанімації, це диво – поодинокі випадки у світі, таке лікарі (вони самі сказали) бачили лише у фільмах. Дякувати Богу, що на концерті опинились медики, які й надали першу медичну допомогу до приїзду швидкої, реанімаційні дії тривали замість 40 хвилин (по протоколу) більше півтори години!

– поділилась артистка.

Попри всі обставини, Лесик намагався жити повноцінним життям і знаходити час для подорожей із друзями. Про одну з таких мандрівок стало відомо завдяки близькій подрузі родини Турко, журналістці Марії Панчишин, яка у вересні 2025 року опублікувала фото зі спільної поїздки до Ужгорода.

Можна багато розповідати, але навіщо, якщо можна коротко сказати – цю поїздку точно не назвеш нудною,

– написала вона у дописі.

Ця світлина стала рідкісною нагодою побачити, який вигляд мав артист, адже Лесик останнім часом не ділився свіжими знімками у соціальних мережах.

Що відомо про смерть Лесика?

У суботу, 22 листопада, стало відомо про смерть музиканта та колишнього учасника гурту DZIDZIO. Про цю втрату повідомила журналістка Марія Панчишин.

Наразі точна причина смерті артиста залишається невідомою.