Наречений Лесі Нікітюк розсекретив, коли телеведуча народила сина

20 червня Леся Нікітюк повідомила, що народила сина. Телеведуча вже виписалася з пологового будинку – її зустрів наречений, український військовий Дмитро Бабчук, з великим букетом квітів.

Він прокоментував народження сина у своєму інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.

До речі Леся Нікітюк вперше стала мамою: хто обранець ведучої та що про нього відомо

Дмитро Бабчук поширив у сториз фотографію, на якій Леся Нікітюк стоїть біля машини та тримає в руках новонародженого сина. Військовий підтвердив, що малюк народився у неділю, 15 червня, на День батька.

Найбільший кайф цього життя в тому, що я був на задачі та в День батька став батьком,

– підписав фото Бабчук.

Леся Нікітюк з сином / Скриншот з інстаграму Дмитра Бабчука

Що відомо про вагітність Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк оголосила про вагітність 16 червня. Вона дала інтерв'ю виданню "КЛАЦ", де поділилась подробицями. Телеведуча дізналась, що при надії під час зйомок фільму "Песики", де зіграла роль Яни.

Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, бувши поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу,

– зізналась вона.

Ввечері 19 червня блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що Леся Нікітюк стала мамою у неділю. Він написав, що телеведуча народила хлопчика у Київському міському пологовому будинку №1.