Нещодавно українська телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Вона вже поступово відновлюється після пологів і навіть повернулася частково до роботи.

Днями знаменитість показала, який вигляд зараз має її фігура після народження первістка. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.

Так, телеведуча поділилася фото у дзеркалі ванної кімнати. Леся Нікітюк позувала у чорному купальнику, демонструючи струнке та підтягнуте тіло. Вражає, що всього через два місяці після пологів вона виглядає чудово.



Леся Нікітюк / Скриншот з її інстаграму

Що відомо про вагітність Лесі Нікітюк?

Телеведуча тривалий час приховувала цю інформацію. 15 червня вона публічно оголосила про вагітність, саме тоді, коли малюк народився. Наразі Леся Нікітюк та батько її сина, військовослужбовець Дмитро Бабчук, не розголошують ім'я малюка і не показують його обличчя публіці. Водночас доволі часто телеведуча ділиться моментами материнства. Зокрема, нещодавно показала, як син проводив час з бабусею.

Крім того, Леся Нікітюк уже розповідала про те, як змінилося її життя після народження сина.