Днями вона опублікувала тепле фото, на якому зображено її маму з новонародженим онуком. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.

Так, телеведуча запостила світлину, де її мати Катерина сидить на терасі будинку в плетеному кріслі, ніжно тримаючи на руках свого внука і з усмішкою дивиться на дитину.

Мама Лесі Нікітюк з онуком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про первістка Лесі Нікітюк?

Син телеведучої народився 15 червня. Батьком дитини є український військовослужбовець Дмитро Бабчук. Ім'я малюка пара офіційно поки не оголошувала, але в мережі ширяться чутки, що хлопчика можуть звати Орест.

Попри материнство, Леся швидко повернулася до активного життя. Уже через місяць після пологів вона стала ведучою святкування дня народження, а нещодавно разом із сином вирушила на відпочинок до Одеси.