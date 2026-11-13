В обручі від Багінського: кумедне відео, як Леся Нікітюк квасила капусту з мамою

Леся Нікітюк у рідному Хмельницькому взялася квасити капусту на зиму за рецептом Євгена Клопотенка. Мама ведучої сама покликала її на допомогу, але вже на кухні засумнівалася, чи варто довіряти доньці овочі.

Почалося все з подарунка від Клопотенка. У відео в інстаграмі Нікітюк розпакувала набір, який їй надіслав шеф-кухар. Окрім капустини й моркви, він поклав до нього рецепт, шатківницю та скляний слоїк для готової закуски.

На кухню Леся вийшла у флісовому жакеті, а волосся прибрала обручем від українського дизайнера Руслана Багінського. Мама попросила її допомогти нарізати овочі, хоча й припустила, що донька може все зіпсувати.

Леся взялася за шатківницю й показала мамі, як вправно нарізає капусту. Потім заходилася м’яти її руками, щоб та пустила сік.

Знайшла ведуча для овочів іще одне застосування. У перерві між приготуваннями вона приклала капусту до грудей, ніби приміряючи імпланти. Цей жарт теж увійшов до ролика.

До речі, Леся Нікітюк показала, який вигляд мала у рідній хмельницькій школі. Зірка поділилася з шанувальниками рідкісними дитячими знімками.