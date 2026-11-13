В обруче от Багинского: забавное видео, как Леся Никитюк квасила капусту вместе с мамой

Все началось с подарка от Клопотенко. В видео в инстаграме Никитюк распаковала набор, который ей прислал шеф-повар. Помимо капусты и моркови, он вложил в него рецепт, шинковку и стеклянную баночку для готовой закуски.

Adv

популярные видео

На кухню Леся вышла во флисовом жакете, а волосы убрала ободком от украинского дизайнера Руслана Багинского. Мама попросила ее помочь нарезать овощи, хотя и предположила, что дочь может все испортить.

Леся взялась за шинковку и показала маме, как ловко нарезает капусту. Затем принялась мять ее руками, чтобы та пустила сок.

Ведущая нашла для овощей еще одно применение. В перерыве между приготовлением она приложила капусту к груди, будто примеряя имплантаты. Эта шутка тоже вошла в ролик.

Кстати, Леся Никитюк показала, как выглядела в своей родной хмельницкой школе. Звезда поделилась с поклонниками редкими детскими снимками.