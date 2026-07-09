На тлі масованих атак росіян на Київ: Леся Нікітюк виїхала зі столиці разом із сином
Росія не припиняє масованих атак на українські міста. Зокрема, в ніч на 6 липня окупанти здійснили комбінований повітряний удар, застосувавши 419 засобів повітряного нападу. Того разу головною ціллю ворога була столиця.
На тлі постійних російських обстрілів Києва телеведуча Леся Нікітюк разом з однорічним сином Оскаром виїхала зі столиці. Зірка вже показала, де нині проводить час із малюком. Про це вона написала в інстаграмі.
Леся відправилася на рідну Хмельниччину, де мешкають її батьки. Вона вже опублікувала кадри, де видно безкраї зелені поля, корів на пасовищі.
В Києві побула. Дякую,
– написала телеведуча.
Також знаменитість показала прогулянки з маленьким Оскаром і зворушливий момент, як її мама Катерина Петрівна бавиться з онуком, граючи для нього на баяні.
Нагадаємо, нещодавно Оскар святкував свій перший день народження. Після цього його батька, військовий Дмитро Бабчук, вперше за довгий час показав спільне фото з сином.