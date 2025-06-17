Наречений Лесі Нікітюк з гумором прокоментував новину про її вагітність: реакція телеведучої

16 червня стало відомо, що Леся Нікітюк вагітна первістком. Телеведуча перебуває у стосунках з 29-річним українським військовим Дмитром Бабчуком, про заручини з яким оголосила взимку.

Наречений Нікітюк жартома відреагував на вагітність коханої. Він залишив коментар під дописом, де телеведуча повідомила приємну звістку, пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку видання "КЛАЦ".

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Дмитро Бабчук коротко прокоментував новину про вагітність Лесі Нікітюк. Вона також відповіла з гумором.

Вау, це що моя жінка, яка вагітна первістком?,

– написав військовий.

Наречений Лесі Нікітюк відреагував на новину про її вагітність / Скриншот з інстаграму

Леся Нікітюк вперше стане мамою

Нагадаємо, що Леся Нікітюк оголосила про вагітність, давши інтерв'ю виданню "КЛАЦ". Вона влаштувала фотосесією посеред поля, де показалася з округлим животиком, – жінка перебуває на останніх тижнях.

Під час зйомок фільму "Песики" телеведуча зробила чотири тести на вагітність і всі виявилися позитивними.

А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене та замість вказівок просто каже: "Чудово. Саме та емоція, яка потрібна",

– розповіла Леся Нікітюк.

Нікітюк зізналась, що в неї не було токсикозу, гормональних стрибків чи дивних вподобань у їжі. Вона продовжує займатися спортом, почувається щасливою і спокійною. Леся зазначила, що була готова до вагітності. Телеведуча додала, що коханий підтримав її, вони разом розділили цю радість.