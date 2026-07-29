Леся Нікітюк відверто зізналася, на що ніколи не витратить великі гроші

Телеведуча Леся Нікітюк під час зйомок проєкту "Хто зверху" відверто розповіла, що для неї означають дорогі покупки та на що вона охоче витрачає зароблене.

Своїми думками зірка поділилася у розмові з інфлюенсеркою Євою Коршик та співачкою MamaRika, де без прикрас, але з гумором пояснила власні фінансові принципи. Відео вийшло на ютуб-каналі Okay Eva.

Як з'ясувалося, до статусних речей Леся Нікітюк ставиться дуже вибірково. Якщо брендові сумки її зовсім не захоплюють, то ювелірні прикраси з діамантами та іншими каменями, навпаки, викликають щирий інтерес і здаються їй значно кращою покупкою.

Я сумок не розумію дорогих. Мені ось так. Я все перемацала, передивилась. От камінчик якийсь маленький…,

– зазначила телеведуча.

Ще одна стаття витрат, на якій Нікітюк не економить, – харчування. Вона віддає перевагу якісним продуктам і час від часу дозволяє собі делікатеси. Зокрема, в раціоні зірки бувають восьминоги, які вона потім готує вдома.

Влог Єви Коршик з Києва: дивіться відео онлайн

Додамо, що попри насичений робочий графік, Леся Нікітюк вирішила зробити паузу. Нещодавно телеведуча розповіла, що хоче виділити час для відпочинку та родини, а до роботи повернеться лише в середині серпня.