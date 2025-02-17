Поливав брудом, кричав і принижував: ексстудентки Лева Сомова звинуватили його у насильстві

Колишні студентки київських університетів розповіли про досвід навчання у майстерні Лева Сомова – актора та викладача. Вони розкритикували Лева Миколайовича за його методику викладання, приниження та образи.

Колишні студентки Київського міжнародного університету та Київського університету технологій та дизайну розповіли про те, яким було їхнє навчання у Лева Сомова. Дівчата готові понести відповідальність за все сказане в інтерв'ю Аліні Доротюк у правовому полі, пише 24 Канал.

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Саша Мироненко, яка вступила у КНУТД у 2019 році та пішла з третього курсу, розповіла, що студенти йшли на навчання з мрією в очах. Однак у майстерні Лева Сомова їх чекала інша реальність. Найперше колишня студентка згадала про заборону на стосунки. За її словами, за це викладач ігнорував, булив та ображав.

Коли Лев Миколайович дізнався, що я зустрічаюсь з хлопцем з театру Франка, сказав: "Ти повинна лягати тільки перед моїми ногами, а не перед франківськими "жеребцями". Коли він дізнався, що моя одногрупниця має стосунки, він почав її булити, ігнорувати й кричати: "ви думаєте п*здою, ви можете тільки тр*х*тись, вам би тільки п*ськи та с*ськи, ви маєте думати тільки про мене, бо є мистецтво, я є в цьому мистецтві, а вас немає",

– розповіла Саша Мироненко.

Дівчина розповіла, що зазнавала емоційного приниження. Лев Миколайович нібито поставив їй умову: звертатиме на неї увагу тільки тоді, коли вона схудне. До того часу він лише її ображав. Коли Саша схуднула до критичної ваги, він ставив її іншим студенткам у приклад.

"Я себе довела до такої ваги, що на сцені крім холоду і голоду не відчувала нічого. Паралельно на мене кричали, що я нічого не відчуваю. "Кричи, я тебе не чую, витягни х*й з рота, у тебе члени в роті чи що?". Я тоді подумала: якщо я помру, він почне мене любити?" – згадала студентка.



Саша Мироненко у критичній вазі / Скриншот з відео

Нагадаємо, близько двох тижнів тому Саша Мироненко опублікувала допис, у якому звинуватила Лева Сомова в психологічному насиллі. Тоді вона розповіла, як викладач плюнув у дівчину, і як міг кидатися в студентів пляшками з водою.

20-річна Світлана, яка навчалась у КНУТД, звинуватила Лева Сомова у сексизмі. За її словами, його образи стосувалися лише дівчат.

"Всі жінки створені для того, щоб народжувати. Вони нічого добитися не можуть, особливо в цій професії. Всі режисерки – психопатки, вони нічого не можуть добитися", – такі заяви нібито лунали від народного артиста.

Єлизавета, яка навчалась у Київському міжнародному університеті, зізналась, що отримала психологічну травму після занять у Лева Сомова.

Мене знищували тим, що мене постійно ігнорували. я боялась сказати, що я думаю, показувати етюди. "Ти бездарність, нікому не потрібна, пішла нах*й зі сцени". Я зараз боюсь казати свою думку,

– розповіла дівчина.

Колишні студенти про насильство з боку Лева Сомова: відео

Колишня студентка Київського міжнародного університету Анастасія розповіла, що 5 років тому навчання коштувало близько 25 тисяч. Та після курсу в Лева Сомова їй довелось звернутися до психотерапевта.

Наскільки це доходило до абсурду – коли тебе обзивають, коли на тебе матюкаються, ти це ще більш-менш нормально сприймаєш, тому що на тебе звертають увагу. Це теж момент комунікації,

– сказала колишня студентка.

Колишні студентки також поскаржилися на методику викладання Лева Сомова. З їхніх слів, він ігнорував, морально утискав та поливав брудом. Дівчата впевнені, що образливі заяви чула чи не кожна студентка майстерні.

Своєрідною була й система оцінювання. Лев Миколайович, за словами колишніх студенток, ділив учнів на "лузерів" та "улюбленців".

Лев Сомов відкинув звинувачення та пригрозив Аліні Доротюк судом. Він заявив, що не виходить за межі навчальної програми у процесі викладання.