Останні кілька днів у мережі обговорюють скандал з актором і військовослужбовцем Костянтином Темляком. Зірку фільму "БожеВільні" звинуватили у домашньому насильстві та розбещенні 15-річної дівчини.

На фоні скандалу з Темляком висловлюються й українські зірки, чимало з яких засуджують дії актора. Про аб'юз заговорила і співачка Lida Lee, інформує Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Тема соцмереж крайні дні – аб'юз. Ця історія спрацювала як тригер для мене. Прочитавши, я відчула біль, злість, роздратування і мені так шкода дівчину, якій довелося це все пережити. Мені так шкода всіх, кому довелося терпіти насильство в будь-якому прояві,

– написала Lida Lee.

Співачка наголосила, що не варто терпіти насильство, що треба втікати від кривдника, як тільки почули перший тривожний дзвіночок. Та водночас зізналась – знає, що наважитись на це складно.

Аб'юзер любить казати, що без нього ти ніхто, але насправді без тебе він – ніщо. Коли ти повернеш собі владу, ти побачиш, як він здивується. Він кричить не тому, що сильний, а тому, що боїться – боїться, що ти почуєш тишу без нього, і ламає тебе, щоб ти не помітила, яким насправді слабким є він сам,

– зауважила вона.

Lida Lee підкреслила, що "справжнє кохання не ранить, не контролює і не принижує". Артистка додала, що найкраща відповідь на аб'юз – це свобода.

Я дякую за цей урок, бо тепер знаю, як не повинно виглядати кохання,

– підсумувала співачка.

