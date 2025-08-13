Эта история сработала как триггер, – Lida Lee заговорила об абьюзе на фоне скандала с Темляком
- Константина Темляка обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней девушки, на что отреагировали и украинские звезды.
- Певица Lida Lee выразила свою поддержку жертвам насилия, подчеркнув важность побега от абьюзера и отметив, что настоящая любовь не должна ранить или контролировать.
Последние несколько дней в сети обсуждают скандал с актером и военнослужащим Константином Темляком. Звезду фильма "БожеВільні" обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней девушки.
На фоне скандала с Темляком высказываются и украинские звезды, многие из которых осуждают действия актера. Об абьюзе заговорила и певица Lida Lee, информирует Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Тема соцсетей крайние дни – абьюз. Эта история сработала как триггер для меня. Прочитав, я почувствовала боль, злость, раздражение и мне так жаль девушку, которой пришлось это все пережить. Мне так жаль всех, кому пришлось терпеть насилие в любом проявлении,
– написала Lida Lee.
Певица отметила, что не стоит терпеть насилие, что надо бежать от обидчика, как только услышали первый тревожный звоночек. Но одновременно призналась – знает, что решиться на это сложно.
Абьюзер любит говорить, что без него ты никто, но на самом деле без тебя он – ничто. Когда ты вернешь себе власть, ты увидишь, как он удивится. Он кричит не потому, что сильный, а потому, что боится – боится, что ты услышишь тишину без него, и ломает тебя, чтобы ты не заметила, каким на самом деле слабым является он сам,
– заметила она.
Lida Lee подчеркнула, что "настоящая любовь не ранит, не контролирует и не унижает". Артистка добавила, что лучший ответ на абьюз – это свобода.
Я благодарю за этот урок, потому что теперь знаю, как не должна выглядеть любовь,
– подытожила певица.
Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях отреагировала на скандал с Константином Темляком. Модель, в частности, вспомнила собственную историю, ведь пострадала от домашнего насилия.