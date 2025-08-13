Последние несколько дней в сети обсуждают скандал с актером и военнослужащим Константином Темляком. Звезду фильма "БожеВільні" обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней девушки.

На фоне скандала с Темляком высказываются и украинские звезды, многие из которых осуждают действия актера. Об абьюзе заговорила и певица Lida Lee, информирует Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Тема соцсетей крайние дни – абьюз. Эта история сработала как триггер для меня. Прочитав, я почувствовала боль, злость, раздражение и мне так жаль девушку, которой пришлось это все пережить. Мне так жаль всех, кому пришлось терпеть насилие в любом проявлении,

– написала Lida Lee.

Певица отметила, что не стоит терпеть насилие, что надо бежать от обидчика, как только услышали первый тревожный звоночек. Но одновременно призналась – знает, что решиться на это сложно.

Абьюзер любит говорить, что без него ты никто, но на самом деле без тебя он – ничто. Когда ты вернешь себе власть, ты увидишь, как он удивится. Он кричит не потому, что сильный, а потому, что боится – боится, что ты услышишь тишину без него, и ломает тебя, чтобы ты не заметила, каким на самом деле слабым является он сам,

– заметила она.

Lida Lee подчеркнула, что "настоящая любовь не ранит, не контролирует и не унижает". Артистка добавила, что лучший ответ на абьюз – это свобода.

Я благодарю за этот урок, потому что теперь знаю, как не должна выглядеть любовь,

– подытожила певица.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях отреагировала на скандал с Константином Темляком. Модель, в частности, вспомнила собственную историю, ведь пострадала от домашнего насилия.