Модель также рассказала собственную историю, ведь сама стала жертвой домашнего насилия. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Анна Неплях считает, что история с Константином Темляком – ужасная.

И хуже всего – когда публичные люди молчат или опираются на "не знал, что он такой". Все всегда все знают, и если человек имеет эмоциональный интеллект – он считывает пассивную агрессию и зависимость на раз-два,

– заявила она.

Модель вспомнила, как сама стала жертвой домашнего насилия. По словам Анны, когда она обнародовала свою историю, то не называла имени обидчика, но все всё знали.

Я не верю, что люди меняются. Если человек раз укусил зависимость, а насилие, к сожалению, такой же выброс адреналина, она повторит свою историю не раз,

– подчеркнула Неплях.

"Мисс Украина Вселенная 2021" призналась, что восхищалась игрой Константина Темляка в фильме "БожеВильны", как и многие другие люди, однако отметила, что это не освобождает актера от ответственности.

Не бывает черного без белого. И если твое черное вредит не только тебе, а другим – тебе не место в социуме, а в изоляции – в рехабе или за решеткой,

– добавила Анна.

Анна призналась, что не знает ни одной женщины, которая бы не пережила насилие.

Газлайтинг, физическая расправа, экономическое насилие – от этого надо бежать, и я прямой пример того, что за концом этой истории всегда есть лучшее и счастливое будущее, потому что если бы я осталась там – я уверена, что вряд ли была бы уже жива,

– отметила модель.

Неплях подчеркнула, что о домашнем насилии нужно говорить, чтобы уберечь себя и других.

Анна Неплях вспомнила историю, как стала жертвой нападения в центре Киева. Она просила о помощи, но люди проходили мимо. С тех пор модель привыкла полагаться только на себя.

Но я не перестаю верить в людей и всегда приду на помощь тем, кто нуждается, кто не спросит о помощи, потому что я сама такая. Вместе с тем, я не перестаю верить в людей, в добро, в любовь,

– призналась женщина.

