Анастасия Соловьева и другие девушки, поделившиеся своими историями относительно Константина Темляка, в очередной раз доказали, как важно говорить о насилии. Это смелый и решительный шаг, что помогает и вдохновляет других женщин в сложных ситуациях оставлять своих обидчиков. Немало украинских звезд тоже делились своими историями, пишет Show 24.

Анна Неплях

"Мисс Украина Вселенная" призналась, что также пережила домашнее насилие. Она не назвала имя своего обидчика, однако ее окружение знало, о ком идет речь, и не было удивлено. Она показала фото с того периода, на которых изображена в синяках и с ранами. Анна Неплях убеждена, говорить о насилии важно. Это сохранит и тех, кто пострадал, и окружение.

Я не верю, что люди меняются. Если человек раз попробовал зависимость, а насилие, к сожалению, такой же выброс адреналина, он повторит свою историю. Не раз. Газлайтинг, физическая расправа, финансовое насилие – от этого надо бежать. Я прямой пример того, что за концом этой истории есть лучшее и счастливое будущее,

– делилась модель.



Анна Неплях о пережитом насилии / Фото из инстаграм-сториз

Ксения Мишина

Актриса подверглась насилию в отношениях с отцом своего сына, Платона. Мужчина унижал Ксению, заставлял ее работать во время беременности, давил из-за финансов и ревновал. За этим появилось и физическое насилие. Даже когда их отношения завершились, после одного из спектаклей мужчина появился в театре Ксении в состоянии алкогольного опьянения; он избил ее и спустил с лестницы.

Оля Полякова

Певица в 16 лет находилась в отношениях с парнем, который был очень ревнивым и жестким к ней. Он постоянно подозревал девушку в изменах. Когда Оля решилась уйти от абьюзера, он поджег ее квартиру и нанял мужчин, которые поймали девушку под ночным клубом и жестоко избили.

Когда я в ресторане заказывала еду, то не должна была смотреть на официанта. И когда я однажды подняла глаза на официанта, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком...

– вспоминала артистка.

Елена Мозговая

Продюсер много лет находилась в абьюзивных отношениях. Она не делилась деталями, но призвала бежать от мужчин, которые оскорбляют женщин.

Хочу вам сказать, что жить с мужчиной, который вас унижает и бьет, нельзя! Я прожила с таким мужчиной много лет и могу сказать: не откладывайте на завтра свой демарш, убегайте и делайте новую жизнь, как бы это не было тяжело,

– подчеркнула Елена Мозговая.

Анастасия Суббота

"Мисс Вселенная Украина-2019" Анастасия Суббота в этом году призналась, что за идеальной картинкой в инстаграме стояло домашнее насилие. Ее бывший муж был зависимым от алкоголя, манипулировал, занимался буллингом и угрозами. Свидетелем этого стал их ребенок. Из-за этого модель вернулась в Украину, где чувствовала себя безопаснее, чем за рубежом с мужем.

Валентина Маринина

Танцовщица состояла в браке с актером Константином Войтенко. Примерно через год после развода, в сентябре 2023, Валентина призналась о пережитом домашнем насилии. По ее словам, Войтенко поднимал на нее руку, издевался и применял как финансовое, так и психологическое насилие, газлайтинг и угрозы.

У меня были синяки на запястьях. Я имела фото, но сейчас не хочу об этом говорить из-за угроз..

– говорила ранее танцовщица.

Евгения Эмеральд

Бывшая военная в октябре 2023 призналась, что подвергалась насилию от мужа Евгения Стипанюка, в браке с которым у пары родилась дочь. В видео, которым поделилась Эмеральд, от Стипанюка звучат угрозы убийством, обвинения в измене и словесные оскорбления. Недавно Евгения Эмеральд сообщила, что примирилась со Стипанюком ради воспитания дочери.