Анастасія Соловйова та інші дівчата, що поділилися своїми історіями щодо Костянтина Темляка, вкотре довели, як важливо говорити про насильство. Це сміливий та рішучий крок, що допомагає та надихає інших жінок у складних ситуаціях залишати своїх кривдників. Чимало українських зірок теж ділилися своїми історіями, пише Show 24.

Анна Неплях

"Міс Україна Всесвіт" зізналась, що також пережила домашнє насильство. Вона не назвала ім'я свого кривдника, однак її оточення знало, про кого йде мова, і не було здивоване. Вона показала фото з того періоду, на яких зображена в синцях і з ранами. Анна Неплях переконана, говорити про насилля важливо. Це збереже і тих, хто постраждав, і оточення.

Я не вірю, що люди змінюються. Якщо людина раз спробувала залежність, а насильство, на жаль, такий самий викид адреналіну, він повторить свою історію. Не раз. Газлайтинг, фізична розправа, фінансове насилля – від цього треба бігти. Я прямий приклад того, що за кінцем цієї історії є краще і щасливе майбутнє,

Анна Неплях про пережите насилля / Фото з інстаграм-сторіз

Ксенія Мішина

Акторка зазнала насилля у стосунках з батьком свого сина, Платона. Чоловік принижував Ксенію, змушував її працювати під час вагітності, тиснув через фінанси та ревнував. За цим з'явилось і фізичне насильство. Навіть коли їхні стосунки завершилися, після однієї з вистав чоловік з'явився у театрі Ксенії в стані алкогольного сп'яніння; він побив її та спустив зі сходів.

Оля Полякова

Співачка у 16 років перебувала у стосунках з хлопцем, що був дуже ревнивим і жорстким до неї. Він постійно підозрював дівчину в зрадах. Коли Оля наважилась піти від аб'юзера, він підпалив її квартиру та найняв чоловіків, які спіймали дівчину під нічним клубом й жорстоко побили.

Коли я в ресторані замовляла їжу, то не повинна була дивитися на офіціанта. І коли я одного разу підняла очі на офіціанта, щоб щось йому сказати, мені в голову полетів пакет з соком...

– пригадувала артистка.

Олена Мозгова

Продюсерка багато років перебувала в аб'юзивних стосунках. Вона не ділилась деталями, але закликала втікати від чоловіків, які ображають жінок.

Хочу вам сказати, що жити з чоловіком, який вас принижує і б'є, не можна! Я прожила з таким чоловіком багато років і можу сказати: не відкладайте на завтра свій демарш, тікайте і робіть нове життя, як би це не було важко,

– підкреслила Олена Мозгова.

Анастасія Суббота

"Міс Всесвіт Україна-2019" Анастасія Суббота цьогоріч зізналась, що за ідеальною картинкою в інстаграмі стояло домашнє насилля. Її колишній чоловік був залежним від алкоголю, маніпулював, займався булінгом і погрозами. Свідком цього стала їхня дитина. Через це модель повернулась до України, де почувалась безпечніше, ніж за кордоном з чоловіком.

Валентина Марініна

Танцівниця перебувала у шлюбі з актором Костянтином Войтенком. Приблизно через рік після розлучення, у вересні 2023, Валентина зізналась про пережите домашнє насильство. За її словами, Войтенко підіймав на неї руку, знущався і застосовував як фінансове, так і психологічне насилля, газлайтинг і погрози.

У мене були синці на зап'ястках. Я мала фото, але зараз не хочу про це говорити через погрози…

– казала раніше танцівниця.

Євгенія Емеральд

Колишня військова у жовтні 2023 зізналась, що зазнавала насилля від чоловіка Євгена Стипанюка, у шлюбі з яким у пари народилась донька. У відео, яким поділилась Емеральд, від Стипанюка лунають погрози вбивством, звинувачення у зраді та словесні образи. Нещодавно Євгенія Емеральд повідомила, що примирилась зі Стипанюком заради виховання доньки.